Tàu chiến Mỹ đến sát lãnh thổ, Venezuela phản đối

Việc tàu USS Gravely, khu trục hạm mang theo tên lửa dẫn đường, cập cảng thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago đã diễn ra sau khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến gần Venezuela, theo AP hôm qua.

Chuyến thăm mới được lên lịch

AP dẫn lời giới chức Trinidad và Tobago cũng như Mỹ xác nhận tàu USS Gravely sẽ tiếp tục ở lại cảng cho đến ngày 30.10 để hai nước có thể tiến hành các đợt diễn tập quân sự chung. Cũng theo hãng tin này, một quan chức quân đội cấp cao của Trinidad và Tobago (được yêu cầu giấu tên) tiết lộ chuyến thăm của tàu chiến Mỹ chỉ mới được sắp xếp gần đây.

Khu trục hạm USS Gravely đến Trinidad và Tobago hôm 25.10 (giờ địa phương) ẢNH: AP

Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Đại biện lâm thời Mỹ Trinidad và Tobago, cho biết tàu chiến sẽ tham gia các cuộc diễn tập nhằm "đối phó những mối đe dọa chung giữa hai nước như tội phạm xuyên biên giới, và tăng cường khả năng ứng phó thông qua huấn luyện quân sự, các sứ mệnh nhân đạo và nỗ lực an ninh".

Chuyến thăm của tàu chiến Mỹ diễn ra chỉ một tuần sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Trinidad và Tobago phát hiện mối đe dọa nhằm vào công dân Mỹ đã khuyến cáo người dân không nên đến gần các cơ sở của chính phủ Mỹ tại đây.

Venezuela nói bắt lính đánh thuê có liên hệ CIA Hôm qua (giờ VN), Venezuela cho hay đã bắt được một toán lính đánh thuê "có thông tin trực tiếp từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)". AFP dẫn lời Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết nhóm lính đánh thuê bị bắt trong lúc tìm cách tiến hành một vụ tấn công mạo danh tại vùng biển giữa nước này với Trinidad và Tobago, hoặc từ lãnh thổ hai nước. Theo ông, mục đích của vụ tấn công là nhằm châm ngòi cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Venezuela. Mỹ chưa bình luận về thông tin lính đánh thuê này.

Hiện Trinidad và Tobago, đảo quốc chỉ cách bờ biển Venezuela vỏn vẹn 11 km ở điểm gần nhất, đứng về phía Washington trong chiến dịch tấn công các tàu bị tình nghi vận chuyển ma túy ngoài khơi Venezuela, theo AFP. Bà Kamla Persad-Bissessar, Thủ tướng Trinidad và Tobago, cũng là người ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực, theo AFP.

Venezuela tập trận sau khi tàu sân bay Mỹ đến khu vực

Phản ứng của Venezuela

Hôm qua (giờ VN), Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố phản đối các cuộc tập trận nguy hiểm trên lãnh hải của quốc gia láng giềng, và gọi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng" cho Caribbean và là "hành động khiêu khích thù địch" nhằm vào nước này, theo Reuters.

Caracas cáo buộc Trinidad và Tobago, đảo quốc với khoảng 1,4 triệu người, đang biến nước này trở thành "tàu sân bay Mỹ" tại khu vực. Trước sự chỉ trích trên của nước láng giềng, Trinidad và Tobago khẳng định vẫn đánh giá cao quan hệ với nhân dân Venezuela, và cam kết "xây dựng một khu vực an toàn, vững mạnh và thịnh vượng hơn".

Trong khi đó, nhiều người dân của Trinidad và Tobago tỏ ra lo ngại về việc tàu chiến Mỹ cập cảng thủ đô trong thời điểm căng thẳng đang leo thang ở quốc gia láng giềng. Tại một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ gần đây, ông David Abdulah, người đứng đầu đảng chính trị mang tên Phong trào giành công lý cho xã hội, nhận xét rằng chính phủ Trinidad và Tobago không nên cho phép tàu chiến Mỹ đi vào lãnh hải nước này.

CARICOM, viết tắt là Khối Cộng đồng và Thị trường chung Caribbean tập hợp 15 quốc gia trong khu vực, đã kêu gọi các bên đối thoại. Trinidad và Tobago là thành viên của khối, nhưng Thủ tướng Persad-Bissessar cho rằng khu vực này không thể được coi là "vùng hòa bình", viện dẫn con số đang gia tăng các vụ giết người và những tội phạm bạo lực khác.