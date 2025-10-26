Venezuela có động thái quân sự sau lệnh mới của Lầu Năm Góc

"Chúng tôi đang tiến hành một cuộc tập trận bắt đầu cách đây 72 giờ, cuộc tập trận phòng thủ bờ biển... để bảo vệ chúng tôi khỏi không chỉ các mối đe dọa quân sự quy mô lớn mà còn nạn buôn bán ma túy, các mối đe dọa khủng bố và các hoạt động ngầm nhằm gây bất ổn nội bộ đất nước", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino phát biểu hôm 25.10, theo AFP.

Xe tăng VN16 của Hải quân Venezuela trong cuộc tập trận trên đảo La Orchila (Venezuela), trong ảnh được công bố vào ngày 18.9 Ảnh: AFP

Truyền hình nhà nước Venezuela đã chiếu hình ảnh các quân nhân được triển khai tại 9 bang ven biển và dân quân mang theo tên lửa phòng không vác vai Igla-S do Nga sản xuất.

Bộ trưởng Padrino thông báo về cuộc tập trận mới một ngày sau khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến Nam Mỹ. Kể từ tháng 8, Mỹ đã triển khai 8 tàu chiến nổi, 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho các hoạt động chống ma túy, nhưng Venezuela vẫn cho rằng những động thái này che đậy một kế hoạch lật đổ chính phủ Venezuela, theo AFP.

Bên cạnh việc tăng cường hiện diện quân sự, Mỹ đã chỉ huy ít nhất 10 cuộc không kích vào các tàu ở vùng Caribbean và Đông Thái Bình Dương, giết chết ít nhất 43 người bị phía Mỹ cáo buộc có liên quan buôn bán ma túy.

Hôm 24.10, CNN dẫn lời 3 quan chức Mỹ tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất cocaine và những tuyến đường được sử dụng để buôn bán ma túy bên trong Venezuela, nhưng vẫn chưa quyết định có nên thực hiện hay không. Tổng thống Trump đã cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cầm đầu một băng nhóm ma túy, nhưng ông Maduro kiên quyết phủ nhận.

Cũng trong ngày 25.10, lực lượng vũ trang đối lập FARC ở Colombia đã cảnh báo với Mỹ rằng họ sẽ chống trả bất kỳ "hành vi vi phạm chủ quyền Colombia", theo AFP.

"Chúng tôi luôn là đối thủ kiên quyết của Mỹ. Chúng tôi sẽ không cho phép can thiệp quân sự và vi phạm chủ quyền Colombia", FARC nhấn mạnh trong một tuyên bố. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 23.10 tuyên bố bất kỳ hành động tấn công trên bộ nào cũng sẽ là "một cuộc xâm lược và vi phạm chủ quyền quốc gia".