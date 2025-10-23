Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ đánh chìm 'thuyền ma túy' ở Thái Bình Dương, Venezuela hé lộ vũ khí đối phó

Văn Khoa
Văn Khoa
23/10/2025 15:44 GMT+7

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 22.10 tuyên bố quân đội Mỹ đã tiêu diệt 5 nghi phạm buôn bán ma túy trong các cuộc tấn công vào 2 tàu ở phía đông Thái Bình Dương.

Chiều 22.10 (sáng nay 23.10, theo giờ Việt Nam), ông Hegseth thông báo trên mạng xã hội X rằng quân đội Mỹ đã tấn công một tàu ở phía đông Thái Bình Dương và giết chết hai người vào hôm 21.10, theo Reuters. Vài giờ sau, ông Hegseth thông báo tiếp rằng quân đội đã tấn công một tàu khác ở phía đông Thái Bình Dương hôm 22.10, khiến 3 người đàn ông thiệt mạng.

- Ảnh 1.

Hình ảnh từ một video do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng tải trên mạng xã hội X ngày 22.10 cho thấy một thuyền nghi chở ma túy trước và sau khi bị tấn công ở phía đông Thái Bình Dương ngày 21.10

Ảnh: AFP

"Tình báo của chúng tôi biết thuyền này có liên quan hoạt động buôn bán ma túy, đang di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết đến và đang chở ma túy", ông Hegseth nói, nhưng không cung cấp bằng chứng, sau cuộc tấn công mới nhất. Ông đã đăng tải lên mạng xã hội X một số video dài khoảng 30 giây về hai vụ tấn công nói trên, cả 2 đoạn video đều cho thấy 1 con thuyền đang di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ.

Đây là hoạt động quân sự đầu tiên được biết đến của Mỹ tại Thái Bình Dương kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động một chiến dịch tấn công mới chống lại nạn buôn bán ma túy. Trước đó đã có ít nhất 7 cuộc tấn công khác ở vùng Caribbean trong một chiến dịch đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Venezuela và Colombia.

Các vụ tấn công ở vùng Caribbean đã giết chết ít nhất 32 người, nhưng chính quyền Trump cung cấp rất ít chi tiết, chẳng hạn như số lượng ma túy mà các thuyền bị tấn công đã chở theo hoặc bằng chứng cụ thể nào cho thấy những thuyền đó chở ma túy.

"Vụ tấn công vào một chiếc thuyền khác ở Thái Bình Dương, chúng tôi không biết là của Ecuador hay Colombia, đã giết chết nhiều người. Đó là hành động giết người. Dù ở vùng Caribbean hay Thái Bình Dương, chiến lược của chính phủ Mỹ đều vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế", Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh hôm 22.10.

Chưa xong Venezuela, ông Trump bắn chìm thêm thuyền ''chở ma túy' Colombia

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Colombia nói rằng Mỹ phải chấm dứt các cuộc tấn công như trên. Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, người đã tuyên chiến với các băng nhóm trong nước, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực chống ma túy của Tổng thống Trump, theo Reuters.

Khi được các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hỏi về cuộc tấn công mới, Tổng thống Trump nhấn mạnh chính quyền của ông có thẩm quyền pháp lý để thực hiện cuộc tấn công đó và ông tin rằng mỗi cuộc tấn công đều cứu sống người Mỹ.

Ông Trump cũng nhắc lại kế hoạch tấn công các mục tiêu trên bộ ở Venezuela, một động thái leo thang căng thẳng. Ông nói rằng nếu thực hiện bước đi này, chính quyền của ông có thể sẽ thông báo cho Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro hôm 22.10 tuyên bố Venezuela có 5.000 tên lửa đất đối không vác vai do Nga sản xuất để chống lại lực lượng Mỹ được triển khai tại vùng Caribbean, theo AFP.

Washington đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và tàu hải quân tại vùng Caribbean như một phần trong nỗ lực được họ tuyên bố là nhằm chống ma túy, và đã phá hủy ít nhất 8 tàu mà họ cho là đang buôn bán ma túy từ Venezuela sang Mỹ.

Venezuela đã lên án việc Mỹ triển khai lực lượng này là cuộc diễn tập cho một chiến dịch nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Washington đã cáo buộc ông Maduro điều hành một băng nhóm ma túy, nhưng ông Maduro đã bác bỏ cáo buộc.

Tin liên quan

Sau Venezuela, Mỹ tấn công chết người trên tàu Colombia với cáo buộc chở ma túy

Sau Venezuela, Mỹ tấn công chết người trên tàu Colombia với cáo buộc chở ma túy

Mỹ ngày 19.10 thông báo đã thực hiện một vụ tấn công, lần này nhằm vào mục tiêu mà họ gọi là tàu chở ma túy liên hệ với lực lượng vũ trang cánh tả ở Colombia, theo đó mở rộng chiến dịch quân sự ngoài khơi Nam Mỹ.

Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai lực lượng, tấn công tàu gần Venezuela

Nga lên tiếng chuyện Mỹ tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tàu ma túy Thái Bình Dương Venezuela Colombia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận