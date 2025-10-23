Mỹ đánh chìm 'thuyền ma túy' ở Thái Bình Dương, Venezuela hé lộ vũ khí đối phó

Chiều 22.10 (sáng nay 23.10, theo giờ Việt Nam), ông Hegseth thông báo trên mạng xã hội X rằng quân đội Mỹ đã tấn công một tàu ở phía đông Thái Bình Dương và giết chết hai người vào hôm 21.10, theo Reuters. Vài giờ sau, ông Hegseth thông báo tiếp rằng quân đội đã tấn công một tàu khác ở phía đông Thái Bình Dương hôm 22.10, khiến 3 người đàn ông thiệt mạng.

Hình ảnh từ một video do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng tải trên mạng xã hội X ngày 22.10 cho thấy một thuyền nghi chở ma túy trước và sau khi bị tấn công ở phía đông Thái Bình Dương ngày 21.10 Ảnh: AFP

"Tình báo của chúng tôi biết thuyền này có liên quan hoạt động buôn bán ma túy, đang di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết đến và đang chở ma túy", ông Hegseth nói, nhưng không cung cấp bằng chứng, sau cuộc tấn công mới nhất. Ông đã đăng tải lên mạng xã hội X một số video dài khoảng 30 giây về hai vụ tấn công nói trên, cả 2 đoạn video đều cho thấy 1 con thuyền đang di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ.

Đây là hoạt động quân sự đầu tiên được biết đến của Mỹ tại Thái Bình Dương kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động một chiến dịch tấn công mới chống lại nạn buôn bán ma túy. Trước đó đã có ít nhất 7 cuộc tấn công khác ở vùng Caribbean trong một chiến dịch đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Venezuela và Colombia.

Các vụ tấn công ở vùng Caribbean đã giết chết ít nhất 32 người, nhưng chính quyền Trump cung cấp rất ít chi tiết, chẳng hạn như số lượng ma túy mà các thuyền bị tấn công đã chở theo hoặc bằng chứng cụ thể nào cho thấy những thuyền đó chở ma túy.

"Vụ tấn công vào một chiếc thuyền khác ở Thái Bình Dương, chúng tôi không biết là của Ecuador hay Colombia, đã giết chết nhiều người. Đó là hành động giết người. Dù ở vùng Caribbean hay Thái Bình Dương, chiến lược của chính phủ Mỹ đều vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế", Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh hôm 22.10.

Chưa xong Venezuela, ông Trump bắn chìm thêm thuyền ''chở ma túy' Colombia

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Colombia nói rằng Mỹ phải chấm dứt các cuộc tấn công như trên. Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, người đã tuyên chiến với các băng nhóm trong nước, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực chống ma túy của Tổng thống Trump, theo Reuters.

Khi được các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hỏi về cuộc tấn công mới, Tổng thống Trump nhấn mạnh chính quyền của ông có thẩm quyền pháp lý để thực hiện cuộc tấn công đó và ông tin rằng mỗi cuộc tấn công đều cứu sống người Mỹ.

Ông Trump cũng nhắc lại kế hoạch tấn công các mục tiêu trên bộ ở Venezuela, một động thái leo thang căng thẳng. Ông nói rằng nếu thực hiện bước đi này, chính quyền của ông có thể sẽ thông báo cho Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro hôm 22.10 tuyên bố Venezuela có 5.000 tên lửa đất đối không vác vai do Nga sản xuất để chống lại lực lượng Mỹ được triển khai tại vùng Caribbean, theo AFP.

Washington đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và tàu hải quân tại vùng Caribbean như một phần trong nỗ lực được họ tuyên bố là nhằm chống ma túy, và đã phá hủy ít nhất 8 tàu mà họ cho là đang buôn bán ma túy từ Venezuela sang Mỹ.

Venezuela đã lên án việc Mỹ triển khai lực lượng này là cuộc diễn tập cho một chiến dịch nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Washington đã cáo buộc ông Maduro điều hành một băng nhóm ma túy, nhưng ông Maduro đã bác bỏ cáo buộc.