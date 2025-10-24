Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

NATO cáo buộc máy bay quân sự Nga xâm nhập, điều tiêm kích ứng phó

Vi Trân
Vi Trân
24/10/2025 07:51 GMT+7

Lithuania tố cáo 2 máy bay quân sự Nga đã bay vào không phận nước này và đã yêu cầu NATO phản ứng trong khi Moscow bác bỏ thông tin.

Quân đội Lithuania thông báo 2 máy bay Nga gồm máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78 cùng một tiêm kích Su-30 có thể đang trong nhiệm vụ huấn luyện đã bay sâu 700 m vào không phận Lithuania vào ngày 23.10 từ vùng Kaliningrad, theo Reuters. Hai máy bay rời khỏi sau khoảng 18 giây.

Các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha, thuộc lực lượng tuần tra trên không của NATO tại khu vực Baltic, đã xuất kích để ứng phó và tuần tra khu vực.

NATO phản ứng trước máy bay quân sự Nga xâm nhập không phận Lithuania - Ảnh 2.

Cac tiêm kích Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha

ẢNH: KHÔNG QUÂN TÂY BAN NHA

Bộ Ngoại giao Lithuania đã triệu tập đại diện ngoại giao Nga tại nước này để phản đối nghiêm khắc, đồng thời thông báo cho các đồng minh NATO, Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương về sự việc.

Các quan chức Estonia, Latvia và Ba Lan đã lên tiếng, bày tỏ sự đoàn kết với Lithuania và chỉ trích Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc, xác nhận những chiếc Su-30 tham gia huấn luyện từ Kaliningrad trong ngày 23.10 nhưng không có chiếc nào vi phạm không phận các nước khác, theo TASS.

"Các chuyến bay được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sử dụng không phận trên lãnh thổ Nga. Máy bay không bay chệch hướng và không vi phạm biên giới các nước khác", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ukraine khoe xuồng không người lái đánh xa hơn, mạnh hơn

Hôm 19.9, 3 máy bay quân sự Nga bị cáo buộc bay vào không phận Estonia trong 12 phút. NATO đã triển khai tiêm kích ngăn chặn và đưa các máy bay này ra khỏi không phận. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc và nói Estonia không đưa ra bằng chứng rõ ràng.

Vài ngày trước đó, hơn 20 máy bay không người lái (UAV) Nga được phát hiện trong không phận Ba Lan. Các máy bay NATO bắn hạ vài chiếc. Nga trong vụ đó cũng cho rằng Ba Lan không cung cấp bằng chứng rõ ràng.

Xem thêm bình luận