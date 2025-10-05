Lithuania đóng cửa sân bay ở thủ đô vì khinh khí cầu

Theo Reuters, nhà điều hành sân bay Vilnius ngày 4.10 thông báo đóng cửa không phận tại khu vực và dừng mọi hoạt động bay vì khả năng có khinh khí cầu bay đến thủ đô của Lithuania.

Cổng vào sân bay quốc tế Vilnius ở thủ đô Vilnius của Lithuania ẢNH: AFP

Gần đây, hoạt động hàng không ở châu Âu đã nhiều lần rơi vào tình trạng hỗn loạn do phát hiện máy bay không người lái (UAV) và các vụ xâm nhập trên không, bao gồm cả tại các sân bay ở Copenhagen (Đan Mạch) và Munich (Đức).

Trong một thông báo trên trang web, đơn vị quản lý sân bay Vilnius cho biết không phận trên sân bay đã bị đóng và việc đóng cửa dự kiến kéo dài đến 2 giờ 30 sáng 5.10 giờ địa phương (6 giờ 30, giờ Việt Nam).

Sân bay khuyến cáo hành khách nên kiểm tra thông tin cập nhật trên trang web của sân bay và thông qua các thông báo của hãng hàng không.

"Theo thông tin của chúng tôi, quyết định này được đưa ra do khả năng có một loạt khinh khí cầu đang hướng về sân bay Vilnius. Do sự cố này, các chuyến bay đã bị ảnh hưởng", sân bay thông báo trên mạng xã hội, không nêu rõ các khinh khí cầu đến từ đâu.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức tại sân bay Vilnius hồi năm 2023 ẢNH: REUTERS

Hầu hết các chuyến bay đến đều được chuyển hướng đến các nước láng giềng gồm Latvia và Ba Lan, trong khi các chuyến khởi hành từ Vilnius bị hủy. Một chuyến bay đến từ Copenhagen đã quay trở lại Đan Mạch.

Lithuania là thành viên NATO và là nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Lithuania có chung đường biên giới dài 679 km với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Thủ đô Vilnius nằm cách biên giới khoảng 30 km.

Hồi tháng 8, Lithuania tuyên bố lập một vùng cấm bay dài 90 km song song với biên giới với Belarus, nhằm đối phó với các UAV xâm nhập từ bên kia biên giới.