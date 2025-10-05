Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lithuania đóng cửa sân bay ở thủ đô vì khinh khí cầu

Vi Trân
Vi Trân
05/10/2025 07:03 GMT+7

Lithuania đã tạm dừng hoạt động hàng không tại sân bay ở thủ đô Vilnius do khả năng có khinh khí cầu bay vào không phận của nước này.

Theo Reuters, nhà điều hành sân bay Vilnius ngày 4.10 thông báo đóng cửa không phận tại khu vực và dừng mọi hoạt động bay vì khả năng có khinh khí cầu bay đến thủ đô của Lithuania.

Lithuania đóng cửa sân bay ở thủ đô vì khinh khí cầu- Ảnh 1.

Cổng vào sân bay quốc tế Vilnius ở thủ đô Vilnius của Lithuania

ẢNH: AFP

Gần đây, hoạt động hàng không ở châu Âu đã nhiều lần rơi vào tình trạng hỗn loạn do phát hiện máy bay không người lái (UAV) và các vụ xâm nhập trên không, bao gồm cả tại các sân bay ở Copenhagen (Đan Mạch) và Munich (Đức).

Trong một thông báo trên trang web, đơn vị quản lý sân bay Vilnius cho biết không phận trên sân bay đã bị đóng và việc đóng cửa dự kiến kéo dài đến 2 giờ 30 sáng 5.10 giờ địa phương (6 giờ 30, giờ Việt Nam).

Sân bay khuyến cáo hành khách nên kiểm tra thông tin cập nhật trên trang web của sân bay và thông qua các thông báo của hãng hàng không.

"Theo thông tin của chúng tôi, quyết định này được đưa ra do khả năng có một loạt khinh khí cầu đang hướng về sân bay Vilnius. Do sự cố này, các chuyến bay đã bị ảnh hưởng", sân bay thông báo trên mạng xã hội, không nêu rõ các khinh khí cầu đến từ đâu.

Lithuania đóng cửa sân bay ở thủ đô vì khinh khí cầu- Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức tại sân bay Vilnius hồi năm 2023

ẢNH: REUTERS

Hầu hết các chuyến bay đến đều được chuyển hướng đến các nước láng giềng gồm Latvia và Ba Lan, trong khi các chuyến khởi hành từ Vilnius bị hủy. Một chuyến bay đến từ Copenhagen đã quay trở lại Đan Mạch.

Lithuania là thành viên NATO và là nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Lithuania có chung đường biên giới dài 679 km với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Thủ đô Vilnius nằm cách biên giới khoảng 30 km.

Hồi tháng 8, Lithuania tuyên bố lập một vùng cấm bay dài 90 km song song với biên giới với Belarus, nhằm đối phó với các UAV xâm nhập từ bên kia biên giới.

Tàu Nga bị tố chĩa vũ khí, khóa tầm ngắm vào tàu Đan Mạch, Mỹ nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

Lithuania Sân bay vilnius An ninh hàng không Khinh khí cầu UAV
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
