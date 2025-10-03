Sân bay Munich gián đoạn vì drone, hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng

Sân bay Munich bị gián đoạn hoạt động vì drone ảnh: reuters

Reuters dẫn thông báo từ phía sân bay Munich (Đức) cho biết việc phát hiện drone gần khu vực phi trường buộc phía kiểm soát không lưu có lúc phải tạm ngưng toàn bộ hoạt động bay.

Cụ thể, 17 chuyến bay bị hủy và 15 chuyến khác phải chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay lân cận như Stuttgart, Nuremberg, Vienna và Frankfurt, gây ảnh hưởng cho gần 3.000 hành khách.

Giới chức kiểm soát không lưu đã ra lệnh giới hạn hoạt động hàng không ở sân bay từ 22 giờ 18 khuya 2.10 (giờ địa phương) và sau đó hoãn toàn bộ theo sau sự xuất hiện của một số drone gần sân bay.

Trong một diễn biến khác, tờ Bild hôm 2.10 nhận định rằng quân đội Đức hiện không có khả năng đánh chặn drone chưa xác định xuất hiện tại những địa điểm nhạy cảm trong thời gian qua. Nguyên nhân là thiếu năng lực kỹ thuật và lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân sự.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thành phố Munich đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trong tuần sau khi lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng vừa bị tạm ngừng do đe dọa đánh bom. Lực lượng chức năng cũng phát hiện chất nổ trong một ngôi nhà ở phía bắc thành phố.

Hồi tuần trước, một loạt các sân bay tại Đan Mạch và Na Uy cũng phải đóng cửa tạm thời do phát hiện drone gần phi trường. Tuy nhiên, phía Đan Mạch đã ngừng cáo buộc Nga là phía chịu trách nhiệm trong các vụ việc, nhưng Thủ tướng nước này Mette Frederiksen vẫn cho rằng thế lực đứng sau có thể là Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.10 nói đùa rằng mình sẽ không còn thả drone đến không phận Đan Mạch nữa, nhưng Moscow bác bỏ sự liên can với bất kỳ sự cố nào liên quan đến drone vừa qua.