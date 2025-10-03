Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sân bay Munich gián đoạn vì drone, hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng

Thụy Miên
Thụy Miên
03/10/2025 09:10 GMT+7

Rạng sáng nay (3.10), giới chức sân bay Munich (Đức) thông báo sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái (drone) vào khuya 2.10 đã buộc phía kiểm soát không lưu ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng cho hàng ngàn hành khách.

Sân bay Munich gián đoạn vì drone, hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng- Ảnh 1.

Sân bay Munich bị gián đoạn hoạt động vì drone

ảnh: reuters

Reuters dẫn thông báo từ phía sân bay Munich (Đức) cho biết việc phát hiện drone gần khu vực phi trường buộc phía kiểm soát không lưu có lúc phải tạm ngưng toàn bộ hoạt động bay.

Cụ thể, 17 chuyến bay bị hủy và 15 chuyến khác phải chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay lân cận như Stuttgart, Nuremberg, Vienna và Frankfurt, gây ảnh hưởng cho gần 3.000 hành khách.

Giới chức kiểm soát không lưu đã ra lệnh giới hạn hoạt động hàng không ở sân bay từ 22 giờ 18 khuya 2.10 (giờ địa phương) và sau đó hoãn toàn bộ theo sau sự xuất hiện của một số drone gần sân bay.

Trong một diễn biến khác, tờ Bild hôm 2.10 nhận định rằng quân đội Đức hiện không có khả năng đánh chặn drone chưa xác định xuất hiện tại những địa điểm nhạy cảm trong thời gian qua. Nguyên nhân là thiếu năng lực kỹ thuật và lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân sự.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thành phố Munich đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trong tuần sau khi lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng vừa bị tạm ngừng do đe dọa đánh bom. Lực lượng chức năng cũng phát hiện chất nổ trong một ngôi nhà ở phía bắc thành phố.

Hồi tuần trước, một loạt các sân bay tại Đan Mạch và Na Uy cũng phải đóng cửa tạm thời do phát hiện drone gần phi trường. Tuy nhiên, phía Đan Mạch đã ngừng cáo buộc Nga là phía chịu trách nhiệm trong các vụ việc, nhưng Thủ tướng nước này Mette Frederiksen vẫn cho rằng thế lực đứng sau có thể là Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.10 nói đùa rằng mình sẽ không còn thả drone đến không phận Đan Mạch nữa, nhưng Moscow bác bỏ sự liên can với bất kỳ sự cố nào liên quan đến drone vừa qua.

Tin liên quan

Châu Âu gấp rút tăng năng lực UAV

Châu Âu gấp rút tăng năng lực UAV

Ngoại trưởng Romania Oana Toiu ngày 30.9 xác nhận nước này có kế hoạch hợp tác với Ukraine để sản xuất máy bay không người lái (UAV) nhằm bảo vệ không phận NATO.

UAV giờ đây uy lực hơn nhờ tấn công bầy đàn bằng AI

NATO nói tình huống UAV ở Đan Mạch là 'rất nghiêm trọng', Nga lên tiếng

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Munich DRONE Oktoberfest Tổng thống Putin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận