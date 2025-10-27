Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tiêm kích F/A-18 và trực thăng của Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông

Thụy Miên
Thụy Miên
27/10/2025 08:50 GMT+7

Giới chức quân Mỹ thông báo một tiêm kích F/A-18 và một trực thăng MH-60R Sea Hawk đều từ tàu sân bay USS Nimitz đã lần lượt rơi ở Biển Đông hôm 26.10, may mắn không xảy ra thiệt hại nhân mạng.

Tiêm kích F/A-18 và trực thăng của Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông- Ảnh 1.

Một trực thăng MH-60 Sea Hawk

ảnh: hải quân mỹ

Sự cố đầu tiên xảy ra với một trực thăng MH-60R Sea Hawk. Theo đó, chiếc trực thăng "rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz", theo AFP hôm nay 27.10 dẫn thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ.

Toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn đều được đội tìm kiếm/cứu nạn trục vớt an toàn, theo thông báo.

Khoảng nửa giờ sau, đến lượt một tiêm kích F/A-18F Super Hornet của không đoàn tàu sân bay USS Nimitz lao xuống Biển Đông khi đang "thực hiện nhiệm vụ thường lệ".

Hải quân Mỹ cho biết cả 2 phi công đều kịp thời phóng ghế thoát khỏi tiêm kích và được cứu hộ thành công.

Tiêm kích F/A-18 và trực thăng của Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông- Ảnh 2.

Tiêm kích Boeing F/A-18F Super Hornet

ảnh: hải quân mỹ

"Tất cả những nhân sự liên quan đều an toàn và trong tình trạng ổn định", Hải quân Mỹ thông báo, thêm rằng đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của 2 vụ việc.

Hai sự cố xảy ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm châu Á . Còn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng chuẩn bị bắt đầu chuyến thăm 4 nước tại khu vực.

Báo Stars and Stripes đưa tin tàu sân bay USS Nimitz, được triển khai từ năm 1976, hiện trên hành trình cho sứ mệnh cuối cùng. Con tàu rời cảng nhà tại Bremerton (bang Washington, Mỹ) hồi tháng 3 để thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 6, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz nhận lệnh đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Theo USNI News, tàu Nimitz đi vào Biển Đông ngày 17.10.

Hồi đầu năm, hai tiêm kích Mỹ đã rơi khỏi tàu sân bay Harry S. Truman trong lúc hoạt động ở Trung Đông.

