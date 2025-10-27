Oanh tạc cơ chiến lược Trung Quốc tập trận tấn công gần Đài Loan

Truyền hình Trung Quốc cuối ngày 26.10 đăng tin trên mạng xã hội cho biết một nhóm oanh tạc cơ H-6K của Chiến khu Đông bộ đã thực hiện cuộc diễn tập chiến đấu gần Đài Loan để thử nghiệm các năng lực như phong tỏa trên không và tấn công chính xác, theo Reuters. Thời gian cuộc diễn tập diễn ra không được công bố.

Các oanh tạc cơ chiến lược H-6K của Trung Quốc bay tập ở ngoại ô Bắc Kinh hồi năm 2015 ẢNH: REUTERS

"Nhiều tiêm kích J-10 đã bay thành đội hình chiến đấu đến không phận mục tiêu và nhiều oanh tạc cơ H-6K đã bay qua vùng biển và không phận quanh đảo Đài Loan để thực hiện các cuộc diễn tập đối đầu giả định", Reuters dẫn bản tin cho biết.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Cơ quan Phòng vệ Đài Loan chưa bình luận về thông tin.

H-6K là oanh tạc cơ chiến lược, có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Trong bản tin có cảnh máy bay thả bom và một sĩ quan không quân nói rằng "bờ biển Đài Loan có thể được nhìn thấy rõ ràng".



Ngoại trưởng Mỹ nói về Đài Loan trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Cuộc tập trận diễn ra trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Hàn Quốc vào ngày 30.10. Hôm 25.10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Đài Loan không nên lo ngại về các cuộc đối thoại Mỹ - Trung.

Cụ thể, ông Rubio đã bác ý tưởng Mỹ sẽ từ bỏ Đài Loan như một phần của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đại lục mà Tổng thống Trump mong muốn đạt được, theo AFP.

"Đài Loan có rất nhiều điều khiến họ lo lắng, và điều đó hoàn toàn đúng đắn, vì tình hình hiện tại của họ", Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên trên chuyến bay từ Israel tới Qatar.

"Nếu điều mọi người lo lắng là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại nào đó hoặc chúng tôi sẽ nhận được sự đối xử tốt về thương mại để đổi lấy việc từ bỏ Đài Loan, thì [thật ra] chẳng ai nghĩ như vậy đâu", ông Rubio nhấn mạnh.

Mỹ và Đài Loan không có quan hệ chính thức nhưng Washington duy trì chính sách "mơ hồ chiến lược", để ngỏ khả năng bảo vệ Đài Bắc trong trường hợp hòn đảo bị tấn công.