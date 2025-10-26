Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ nói về Đài Loan trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Văn Khoa
Văn Khoa
26/10/2025 07:11 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25.10 đã bác ý tưởng từ bỏ Đài Loan như một phần của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đại lục mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn đạt được, theo AFP.

"Đài Loan có rất nhiều điều khiến họ lo lắng, và điều đó hoàn toàn đúng đắn, vì tình hình hiện tại của họ", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên trên chuyến bay từ Israel tới Qatar.

Ngoại trưởng Mỹ nói về Đài Loan trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng gần đây

Ảnh: AFP

"Nếu điều mọi người lo lắng là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại nào đó hoặc chúng tôi sẽ nhận được sự đối xử tốt về thương mại để đổi lấy việc từ bỏ Đài Loan, thì không ai nghĩ đến điều đó", ông Rubio nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc cũng như Đài Loan về phát ngôn trên của ông Rubio. Theo chính sách lâu nay của Mỹ, Washington vẫn công nhận một Trung Quốc nhưng vẫn cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về cam kết của mình đối với Đài Loan, và đôi khi đã xem Đài Loan là đối thủ cạnh tranh kinh tế. 

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần tới bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, với mục tiêu hướng tới một thỏa thuận về quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump hôm 25.10 nói rằng có thể đạt được một "thỏa thuận toàn diện" với ông Tập để chấm dứt cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế này, theo AFP.

Khi được các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hỏi hy vọng rút ra điều gì từ các cuộc đàm phán sắp tới tại Hàn Quốc, ông Trump trả lời: "Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội rất tốt để đạt được một thỏa thuận toàn diện thật sự".

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Đài Loan trung quốc Trump tập cận bình
