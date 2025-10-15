Ông Trump dọa trả đũa Trung Quốc chuyện ngừng mua đậu nành Mỹ

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng việc Trung Quốc ngừng mua hàng đang gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của Mỹ.

Nông dân trồng đậu nành Travis Hutchison đang kiểm tra cánh đồng chuẩn bị thu hoạch tại một trang trại của gia đình ông ở khu Cordova thuộc bang Maryland (Mỹ) vào ngày 10.10 Ảnh: AFP

"Chúng tôi đang cân nhắc chấm dứt hợp tác với Trung Quốc liên quan đến dầu ăn và các yếu tố thương mại khác để đáp trả", Tổng thống Trump viết trên Truth Social, theo AFP.

Cảnh báo trên của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi ông dường như xoa dịu căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. "Chúng tôi có mối quan hệ công bằng với Trung Quốc, và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Và nếu không, cũng không sao cả", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trước đó vào ngày 14.10.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bùng phát trở lại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, với mức thuế trả đũa có lúc lên tới 3 chữ số.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Financial Times hôm 13.10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ trích Bắc Kinh, cáo buộc Trung Quốc tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu sau khi nước này áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới trong lĩnh vực đất hiếm chiến lược.

Trung Quốc là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các khoáng sản được sử dụng để sản xuất nam châm, vốn rất quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô, điện tử và quốc phòng.

Sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với việc xuất khẩu công nghệ và các mặt hàng đất hiếm, ông Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1.11.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer mới đây đã nói riêng với Đài CNBC rằng mốc thời gian này có thể được đẩy nhanh hơn. "Phần lớn phụ thuộc vào những gì Trung Quốc làm", bà Greer nói trong cuộc một cuộc trả lời phỏng vấn, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đã "chọn cách leo thang căng thẳng lớn này".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc đối với phát ngôn mới của Tổng thống Trump cũng như Bộ trưởng Bessent và bà Greer.

Hôm 14.10, một phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng "chiến đấu đến cùng" trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, theo AFP.

"Về vấn đề cuộc chiến thuế quan và chiến tranh thương mại, lập trường của Trung Quốc vẫn nhất quán. Nếu quý vị muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, nếu quý vị muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi vẫn mở", vị phát ngôn viên không nêu tên nhấn mạnh.

Mặt khác, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 14.10 khẳng định họ đã thông báo cho Mỹ về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mà Bắc Kinh đã công bố vào tuần trước trước khi chúng được áp dụng. Bộ này cho hay các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên đã diễn ra hôm 13.10, theo Reuters.

