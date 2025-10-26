Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc chế tạo robot 'ma' thực hiện nhiệm vụ giám sát bí mật dưới nước

Văn Khoa
Văn Khoa
26/10/2025 08:29 GMT+7

Các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo một loại robot sứa, có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát bí mật dưới nước, theo tờ South China Morning Post tối 25.10.

Được mô tả là "bóng ma dưới nước", robot sứa sinh học nói trên do nhà khoa học Tao Kai (Đào Khai) đến từ Khoa kỹ thuật cơ điện của Đại học Bách khoa Tây Bắc tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) phát triển.

Trung Quốc chế tạo robot 'ma' thực hiện nhiệm vụ giám sát bí mật dưới nước- Ảnh 1.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Bách khoa Tây Bắc ở Trung Quốc đã phát triển thành công một loại robot sinh học có hình dạng giống sứa, hoàn toàn trong suốt

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Theo Đại học Bách khoa Tây Bắc, robot sinh học mới gần như không thể phân biệt được với sứa thật khi ở dưới nước, có thể phát hiện một cách thông minh và giám sát thời gian thực trong môi trường nước.

"Nhờ mức tiêu thụ điện năng thấp, hoạt động gần như im lặng và thiết kế giống như thật, robot này đặc biệt phù hợp cho việc giám sát bí mật dưới biển sâu, quan sát các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và thực hiện kiểm tra chính xác các công trình dưới nước", trang Science and Technology Daily dẫn lời nhà khoa học Tao.

Hình dạng trong suốt của robot, với thân hình chiếc dù và các xúc tu, gần giống loài sứa và được làm từ vật liệu điện cực hydrogel do nhóm nghiên cứu phát triển. Đây là một thiết bị nhỏ gọn có đường kính 120 mm và chỉ nặng 56 gram.

Robot này di chuyển dưới nước bằng bộ truyền động thủy lực tĩnh điện, mô phỏng các tín hiệu thần kinh điều khiển sự co và giãn cơ ở sứa. Hoạt động chỉ với 28,5 miliwatt, robot mới hầu như không tạo ra nhiễu loạn vật lý hoặc âm thanh, giúp thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới nước dài hạn, theo South China Morning Post.

Robot giống sứa nói trên được trang bị một mô-đun camera thu nhỏ và một chip xử lý trí tuệ nhân tạo tích hợp, cho phép thiết bị tự hành này xác định chính xác các mục tiêu cụ thể dưới nước thông qua công nghệ học máy.

Xem thêm bình luận