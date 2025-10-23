Tàu hải quân lớn nhất, mới nhất của New Zealand thăm TP.HCM

HMNZS Aotearoa là một tàu hậu cần và tiếp tế của Hải quân Hoàng gia New Zealand có chiều dài 173 m, được biên chế vào năm 2020 ảnh: thụy miên

Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam là thượng tá Lê Anh Hoài, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, đã chào đón chỉ huy tàu là trung tá Robert Welford và phái đoàn New Zealand. Tàu hải quân HMNZS Aotearoa mang theo 105 sĩ quan, thủy thủ trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại TP.HCM.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo UBND, đại diện Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cục Đối ngoại và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Về phía New Zealand có sự hiện diện của Đại sứ, Tổng lãnh sự tại TP.HCM và Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam.

Chuyến thăm của tàu HMNZS Aotearoa diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo hai nước cũng vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2.

Vì thế, đây là dịp Bộ Quốc phòng Việt Nam và New Zealand làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đồng thời, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Hải quân hai nước.

Thượng tá Lê Anh Hoài, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, đón sĩ quan chỉ huy tàu - trung tá Robert Welford ảnh: thụy miên

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại địa phương; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phối hợp thực hành Bộ quy tắc ứng xử gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES) với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Cam kết đồng hành của New Zealand

Trả lời Báo Thanh Niên, bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết trong suốt 50 năm qua, New Zealand đã xây dựng mối quan hệ hết sức bền chặt với Việt Nam. Năm nay, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Theo nhà ngoại giao, một trong những điểm then chốt của mối quan hệ giữa Việt Nam – New Zealand là hai nước cùng chia sẻ cách tiếp cận chung về an ninh và ổn định khu vực. Vì vậy, việc tàu hải quân HMNZS Aotearoa, có nghĩa là "New Zealand" trong tiếng Māori, đến thăm thành phố mang tên Hồ Chí Minh mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

(thứ hai từ phải qua) Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam ảnh: thụy miên

Đại sứ nhấn mạnh New Zealand luôn cam kết mạnh mẽ với hòa bình và hợp tác khu vực. "Trên tinh thần đó, chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam cũng như các đối tác trong khu vực để thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh – nền tảng quan trọng cho sự thịnh vượng của người dân", theo bà.

Bà Beresford nhận xét rằng trong nửa thế kỷ qua, Việt Nam đã có bước chuyển mình phi thường, vươn lên mạnh mẽ, và phần lớn thành quả đó đến từ môi trường hòa bình, ổn định. Vì vậy, chuyến thăm của New Zealand lần này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, khẳng định cam kết của New Zealand đồng hành cùng Việt Nam trong 50 năm tới.

Theo bà, phía New Zealand mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam. Hai bên đều nhận thấy có nhiều điểm tương đồng, nhiều lợi ích và cách tiếp cận chung. Điều quan trọng nhất hiện nay là cùng nhau bảo vệ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân trong khu vực. Từ đây, hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Sĩ quan chỉ huy tàu - Trung tá Welford ảnh: thụy mên

Thách thức lớn nhất của chuyến đi

Chia sẻ với các nhà báo thăm tàu, sĩ quan chỉ huy tàu - Trung tá Welford cho hay con tàu đến Việt Nam sau khi trải qua 6 tháng bảo trì quan trọng ở Singapore nhằm phục vụ công tác tái kiểm định sau 5 năm.

Sau chuyến thăm Việt Nam, tàu sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực khoảng hai tháng nữa trước khi trở về New Zealand, dự kiến ngay trước dịp lễ Giáng sinh vào tháng 12.

Trực thăng được triển khai theo tàu ảnh: thụy mên

Thuyền trưởng nhấn mạnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương có ý nghĩa rất quan trọng với New Zealand. "Chúng tôi luôn cam kết gắn bó và thể hiện lợi ích cũng như quan điểm của mình tại đây, đồng thời khẳng định sự tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) – điều mà New Zealand và các quốc gia có cùng lập trường coi là giá trị cốt lõi cần được bảo vệ", theo Trung tá Welford.

Sĩ quan trên tàu dẫn đoàn nhà báo tham quan ảnh: thụy mên

Trung tá cũng cho biết tàu được thiết kế với ba nhiệm vụ chính. Thứ nhất là cung cấp nhiên liệu cho các tàu chiến khác. Thứ hai, tàu có thể vận chuyển hàng hóa, vật tư và trang thiết bị cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc ứng phó thảm họa như trường hợp của Tonga năm 2022.

Nhiệm vụ thứ ba là cung ứng hậu cần cho căn cứ Scott ở đảo Ross thuộc Nam Cực. Để thực hiện nhiệm vụ này, thân tàu được gia cố đặc biệt quanh mũi và mạn nước, giúp hoạt động ổn định trong điều kiện phải rẽ băng dày đến 70 cm. Tàu còn được trang bị hệ thống sưởi, hơi nước giữ ấm nhiên liệu và boong tàu, giúp tan băng khi hoạt động trong môi trường lạnh giá.

Tàu có lưọng giãn nước 26.000 tấn ảnh: thụy mên

Theo Trung tá Welford, chuyến thăm của tàu HMNZS Aotearoa là kết quả của cuộc đối thoại giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước bên lề Đối thoại Shangri-la ngày 31.5, Vì thế, chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi mong muốn thể hiện tình hữu nghị và cam kết hợp tác giữa hai nước.

"Hiện tại, HMNZS Aotearoa mới chỉ bắt đầu giai đoạn hoạt động sẽ kéo dài trong khoảng hai tháng tới. Trong 6 đến 8 tuần tiếp theo, tàu sẽ thực hiện các nhiệm vụ tại khu vực, và thách thức lớn nhất hiện tại là vấn đề thời tiết. Hiện là thời gian hoạt động của bão nhiệt đới, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, nhằm vừa đảm bảo an toàn, vừa hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra. Hy vọng rằng thời tiết sẽ thuận lợi như hôm nay", theo thuyền trưởng.