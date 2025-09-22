Tàu chiến Anh HMS Richmond cập cảng Sài Gòn

Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chủ trì đón tàu ảnh: thụy miên

Lễ đón tàu HMS Richmond tại cảng Sài Gòn do Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chủ trì. Cùng dự có đại biểu UBND TP. Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân khu 7 cùng đại diện một số đơn vị, cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 22.9, truyền thông TP.HCM được mời lên tàu tham quan nhân dịp này.

Diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, chuyến thăm của tàu HMS Richmond thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng đang ngày càng được củng cố và phát triển, theo Đại sứ quán Anh và Tổng lãnh sự quán Anh.

HMS Richmond là tàu hộ vệ chống ngầm (Type 23) ảnh:thụy miên

Sĩ quan chỉ huy tàu HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được đến thăm TP.HCM. Chuyến thăm này không chỉ là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam mà còn nhấn mạnh cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Chuyến thăm cảng tại TP.HCM nằm trong đợt triển khai kéo dài 8 tháng của Richmond và thủy thủ đoàn, kết thúc vào cuối năm. Việc di chuyển qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông, giúp tàu và thủy thủ đoàn trực tiếp trải nghiệm điều kiện hoạt động thực tế: từ môi trường địa chính trị phức tạp đến nhiệt độ cao ảnh hưởng đến khả năng vận hành sonar.

Tàu mang số hiệu F239, là chiếc thứ 10 trong loạt 16 tàu lớp 23 'Duke' của Hải quân Hoàng gia Anh ảnh: thụy miên

HMS Richmond là tàu hộ vệ chống ngầm (Type 23), mang số hiệu F239, là chiếc thứ 10 trong loạt 16 tàu lớp 23 "Duke" của Hải quân Hoàng gia Anh. Tàu được đặt theo tên Công quốc Richmond, một danh hiệu cao quý và lâu đời của Vương quốc Anh.

HMS Richmond được đóng bởi công ty Swan Hunter (Anh), theo hợp đồng ký kết tháng 12.1989. Con tàu chính thức được đóng vào tháng 2.1992, ra mắt vào tháng 4.1993 và được đưa vào hoạt động năm 1995.

Pháo chính 114mm/55 AU Mark 8 trên tàu

ảnh: thụy miên

Tàu tích hợp nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, có khả năng tác chiến đa nhiệm, từ chống tàu mặt nước, chống ngầm, tấn công mặt đất hay thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm ma túy, cướp biển.

HMS Richmond hiện hoạt động trong nhóm tàu hộ tống của HMS Queen Elizabeth, là một phần của Nhóm tấn công tàu sân bay của Vương quốc Anh.