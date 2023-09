Lần đầu tiên hai tàu hải quân New Zealand thăm Việt Nam

Tàu HMNZS Te Mana cập cảng TP.HCM THỤY MIÊN

Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam là thượng tá Lê Anh Hoài, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, đã hoan nghênh hai tàu hải quân New Zealand do chuẩn đô đốc James Gilmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand, dẫn đầu.

Lễ đón còn có đại diện của Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM; Sở Ngoại vụ TP.HCM; viên chức Đại sứ quán New Zealand và Tổng lãnh sự Scott James của Tổng lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM.

Thượng tá Lê Anh Hoài, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, đại diện đón đoàn THỤY MIÊN

HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa sẽ trải qua 5 ngày ở TP.HCM, từ 24-28.9.

New Zealand duy trì thượng tôn pháp luật

Theo thượng tá Lê Anh Hoài, chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và thân thiết giữa Hải quân Hoàng gia New Zealand và Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tư lệnh Gilmour khẳng định chuyến thăm của bộ đôi tàu hải quân đánh dấu quan hệ quốc phòng mạnh mẽ giữa New Zealand và Việt Nam. Chuyến thăm của hai tàu diễn ra sau chuyến thăm thành công của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới New Zealand vào tháng 7.2023.

Tàu HMNZS Te Mana là tàu hộ vệ tên lửa lớp Anzac THỤY MIÊN

Tư lệnh Gilmour cho biết: "Chuyến thăm của chúng tôi đại diện cho những giá trị tốt đẹp trong quan hệ New Zealand-Việt Nam, đặc biệt là thượng tôn pháp luật quốc tế, các quy định dựa trên luật lệ và các quy định về tự do hàng hải, hàng không".

"Cũng như Việt Nam, New Zealand là một trong các bên đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS). Bên cạnh đó, hầu hết các tuyến thương mại của New Zealand đều thông qua biển. Vì vậy, tự do hàng không-hàng hải đóng vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi", Tư lệnh Gilmour nhấn mạnh.

New Zealand và Việt Nam có quan hệ quốc phòng mạnh mẽ, dựa trên việc chia sẻ cùng các giá trị, thách thức chung của khu vực cũng như trên toàn cầu. Và cả hai nước đều có cách tiếp cận dựa trên luật lệ và cam kết cùng bảo vệ an ninh, an toàn.

Tàu HMNZS Aotearoa thuộc lớp Polar THỤY MIÊN

"Chúng tôi vô cùng mong đợi trải qua thời gian tại thành phố tuyệt vời của các bạn, tham quan những cảnh đẹp, gặp gỡ những con người vô cùng hiếu khách và thưởng thức những món ăn ngon tuyệt của thành phố này", Tư lệnh Gilmour chia sẻ.

Vũ điệu chiến binh ở cảng TP.HCM

Nhân chuyến thăm TP.HCM, các thủy thủ tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa cùng thực hiện nghi thức truyền thống, với bài hát và vũ điệu Haka hừng hực sức mạnh và tràn đầy năng lượng.

Tư lệnh Liên quân New Zealand, Chuẩn đô đốc James Gilmour, giải thích rằng điệu nhảy Haka trong trường hợp này là "sự công nhận mối gắn kết giữa hai nước chúng ta".

Vũ điệu chiến binh THỤY MIÊN

Trong thời gian 5 ngày lưu trú ở TP.HCM, đoàn sĩ quan và thủy thủ dự kiến tham gia nhiều hoạt động, bao gồm các buổi giao lưu, gặp gỡ giữa hải quân hai nước, giao hữu thể thao và các hoạt động với cộng đồng.

Hai tàu cũng sẽ tham gia diễn tập sa bàn với Bộ tư lệnh Vùng 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam về các quy tắc ứng xử trong các cuộc tiếp xúc trên biển.

Hệ thống cảm biến vừa được nâng cấp trên tàu HMNZS Te Mana THỤY MIÊN

Tàu HMNZS Te Mana là tàu hộ vệ tên lửa lớp Anzac, vừa trải qua đợt nâng cấp quan trọng, bao gồm các hệ thống cảm biến và vũ khí, vào năm 2022.

Còn tàu HMNZS Aotearoa thuộc lớp Polar, được biên chế từ năm 2020 và là tàu tiếp tế lớn nhất vào thời điểm hiện tại của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Con tàu vừa trải qua đợt bảo trì ở Singapore trước khi lên đường hội ngộ tàu HMNZS Te Mana trong chuyến thăm Việt Nam.

Cờ Việt Nam trên tàu HMNZS Te Mana THỤY MIÊN

Sau Việt Nam, HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa đến Malaysia tham dự hoạt động diễn tập chung gồm 5 nước tại đây.

Chuyến thăm Việt Nam của bộ đôi tàu mang tính chất "ngoại giao quốc phòng", và là một phần của đợt triển khai hải quân lớn nhất của Lực lượng Quốc phòng New Zealand đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.