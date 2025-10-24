Máy bay ném bom chiến lược Nga bay hơn 11 giờ trên vùng biển gần Nhật

Bộ Quốc phòng Nga cho hay các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS nói trên thuộc phi đội tầm xa, đã thực hiện chuyến bay thường lệ trong không phận phía trên vùng trung lập của vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Chuyến bay này kéo dài hơn 11 giờ đồng hồ, theo Hãng tin TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga Ảnh: Chụp màn hình TASS

Các máy bay ném bom Tu-95MS được hộ tống bởi máy bay chiến đấu Su-35S và Su-30SM của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm các máy bay chiến đấu nước ngoài cũng được điều động để nhận dạng máy bay chiến lược của Nga trên một số chặng bay nhất định, nhưng không nói rõ máy bay đó của nước nào.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo hôm nay đã điều động máy bay quân sự để theo dõi máy bay chiến đấu của Nga, theo Reuters. Bộ này đã công bố bản đồ thể hiện đường bay của các máy bay Nga ngoài khơi bờ biển phía tây Nhật Bản trên vùng biển nằm giữa nước này và bán đảo Triều Tiên. Bản đồ đó cho thấy hai máy bay ném bom Tu-95 được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu Su-35 và ban đầu bay về phía đảo Sado của Nhật Bản trước khi quay về phía bắc.

Nga tập trận hạt nhân, Ukraine muốn chiến đấu cơ Thụy Điển

Các phi hành đoàn lái máy bay tầm xa của Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra trên vùng biển trung lập của Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, biển Đen và biển Baltic. "Tất cả các chuyến bay của máy bay thuộc Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận", TASS dẫn lời các quan chức cấp cao của Nga.