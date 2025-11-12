Căn cứ quân sự Mỹ diệt hàng nghìn nhện độc, Nhật Bản báo động

Theo chính quyền thành phố Iwakuni, số lượng nhện kỷ lục được ghi nhận từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay. Các chuyên gia cho rằng nhện có thể đã xâm nhập bằng đường hàng không, theo các chuyến bay vận tải của thủy quân lục chiến Mỹ hoặc Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản - đơn vị sử dụng căn cứ này.

Một con nhện góa phụ đen cái mang túi trứng của mình Ảnh: Reuters

Số lượng nhện khổng lồ bị diệt lên đến khoảng 3.506 con, làm dấy lên mối lo ngại mới về khả năng kiểm soát các loài ngoại lai đang ngày càng xâm nhập vào các khu vực đô thị của Nhật Bản.

Ông Kaku Yamamoto, quan chức môi trường thành phố Iwakuni, cho biết: "Người dân địa phương đã gửi kiến nghị lên thành phố, yêu cầu có biện pháp ngăn chặn nhện lan ra bên ngoài căn cứ". "Thành phố và tỉnh Yamaguchi đã đề nghị căn cứ diệt trừ toàn bộ nhện, đồng thời cắt tỉa cỏ quanh hàng rào nhằm hạn chế nơi trú ngụ của chúng", theo ông.

Hiện chính quyền địa phương, tỉnh và quốc gia đang phối hợp khảo sát môi trường định kỳ hằng tuần dọc theo ranh giới căn cứ. Người dân cũng được hướng dẫn cách nhận biết nhện độc, biện pháp phòng ngừa bị cắn và hướng xử lý y tế nếu gặp sự cố.

Nhện lưng đỏ tuy chỉ dài khoảng 1 cm, nhưng có thể tiêm nọc độc thần kinh gây nguy hiểm, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, buồn nôn, đổ mồ hôi và đau cơ, thậm chí dẫn tới tê liệt hoặc tử vong trong.

Tuy vậy, theo ông Koichi Goka, trưởng nhóm nghiên cứu về loài xâm lấn tại Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Nhật Bản, "Cả 3 loài nhện được phát hiện đều có nọc độc, nhưng không hung dữ, nên rủi ro đối với con người tương đối thấp". Ông cho rằng chúng chủ yếu sinh sống ở khu vực đô thị và ngoại ô, ít khả năng gây xáo trộn hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn.

Tuy nhiên, chiến dịch tiêu diệt loài nhện này vẫn gặp nhiều thách thức. Việc sử dụng thuốc trừ sâu quy mô lớn tốn kém nhưng không hiệu quả tuyệt đối, bởi trứng nhện được bảo vệ trong lớp tơ dày khó bị tiêu diệt. Ngoài ra, công tác kiểm soát còn bị cản trở vì người dân e ngại bị nhện cắn, khiến việc huy động nhân lực tham gia xử lý gặp khó khăn.