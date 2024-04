Phát hiện 'đàn nhện đang bò' trên sao Hỏa

Hình ảnh về những "con nhện" trên sao Hỏa đã được tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chụp lại gần một khu được gọi là Thành phố Inca, và những bức ảnh này đủ để gây ra nỗi sợ hãi về nhện, theo báo Newsweek ngày 25.4.



Tất nhiên, đó không phải nhện thật, mà là những thực thể tối nhỏ hình thành trên bề mặt sao Hỏa do khí đốt xuyên qua một lớp băng carbon dioxide (CO 2 ).

Những "con nhện" này gần cực nam của sao Hỏa được một thiết bị trên tàu quỹ đạo khí ExoMars Trace của Cơ quan Vũ trụ châu Âu chụp lại Chụp màn Newsweek

Trước đó, tàu quỹ đạo khí ExoMars Trace của ESA đã chụp lại những màng nhện rõ ràng hơn vào năm 2020, tiết lộ bí mật về những hình dạng kỳ lạ này.

Những "con nhện" này được cho là do mặt trời làm nóng các lớp CO 2 đông lạnh trên bề mặt sao Hỏa. Cực nam của sao Hỏa, nơi phát hiện ra những "con nhện", có thể có nhiệt độ giảm xuống thấp tới –243 độ F, (-152,78 độ C), khiến CO₂ trong không khí thành băng rắn.

Sức nóng của mặt trời khiến băng CO 2 ở dưới cùng của lớp băng biến thành khí. Khí này tích tụ giống như một lon soda bị lắc, làm nổ tung các lớp CO₂ băng giá trên cùng.

Khi khí phát nổ ra bên ngoài, nó mang theo những vật chất tối từ bề mặt sao Hỏa, nằm rải rác trong khoảng từ 45,7 m đến 965 m xung quanh hình dạng ngôi sao của lớp băng nứt. Nhìn từ quỹ đạo, những hình dạng kỳ lạ này giống như những con nhện.

Trong hình ảnh mới của Mars Express, những "con nhện" được nhìn thấy rải rác trên các ngọn đồi trên sao Hỏa cũng như gần một cấu tạo được gọi là Thành phố Inca. Các nhà khoa học vẫn chưa thực sự hiểu thành phố Inca hình thành như thế nào, theo Newsweek.

Hình ảnh từ tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy "những con nhện" nằm rải rác gần cấu tạo Thành phố Inca trên sao Hỏa Chụp màn hình Newweek