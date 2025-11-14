Đã hết hạn kiện FIFA lên CAS, FAM vẫn ‘án binh bất động’: Hay đã lẳng lặng bỏ cuộc?

Báo chí Malaysia nghi ngờ FAM sẽ bỏ cuộc

Thời hạn 10 ngày để FAM nộp đơn xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản từ FIFA (tính từ ngày 3.11) hiện đã kết thúc, nhưng cơ quan bóng đá này đến giờ vẫn giữ thái độ 'bí mật' mà không xác nhận việc họ đã gửi đơn hay chưa.

Việc có được quyết định bằng văn bản là một cơ sở quan trọng nếu FAM có ý định đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) như đã dự kiến trước đó, Astro Arena cho biết.

FAM liệu sẽ bỏ cuộc vụ kiện ra CAS, trước khả năng thắng kiện FIFA quá thấp? Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, sau khi đơn kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của FAM bị FIFA bác bỏ ngày 3.11 và giữ nguyên mọi án phạt đã công bố ngày 25.9, cơ quan này ra thông báo: "FAM sẽ gửi thư cho FIFA để xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản về quyết định này trước khi thực hiện bước tiếp theo là đệ đơn kháng cáo lên CAS.

Đây là lần đầu tiên FAM gặp phải tình huống như thế này, và các luật sư cùng ban lãnh đạo của chúng tôi rất bất ngờ trước quyết định này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế".

Mặc dù vậy, kể từ đó FAM hoàn toàn im lặng trước việc họ có nộp đơn lên FIFA để xin "đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản từ FIFA" hay không. Giữa lúc, báo chí và dư luận ở Malaysia kêu gọi họ nên bỏ cuộc, vì sau phán quyết của FIFA và đơn kháng cáo bị bác bỏ toàn bộ, cho thấy khả năng thắng kiện của FAM ở CAS quá nhỏ nhoi, thậm chí là không có.

Trong trường hợp FAM vẫn theo đuổi vụ kiện ở CAS và tiếp tục thất bại, nhiều đánh giá cho rằng, bóng đá Malaysia sẽ còn đối mặt với các hình phạt bổ sung cực nặng, như bị cấm thi đấu các vòng loại Asian Cup và World Cup tiếp theo. Qua đó, đẩy bóng đá nước này rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

"Việc FAM không phản hồi sau khi thời hạn 10 ngày (để nộp đơn xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản từ FIFA) đã kết thúc vào hôm qua (13.11), cũng đã đặt ra câu hỏi liệu cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đã từ bỏ cuộc chiến bảo vệ vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch liên quan và quá rắc rối này hay chưa", Astro Arena bày tỏ.

Đội tuyển Malaysia (trái) bắt đầu giảm sự phụ thuộc cầu thủ nhập tịch, nhưng cầu thủ như Dion Cools có gốc gác Bỉ và Malaysia vẫn là trụ cột quan trọng Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo Astro Arena: "Mặc dù trước đó, Nhiếp chính vương của bang Johor, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim (chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, nơi đang có 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" thi đấu và cũng bị án phạt cấm 12 tháng), đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho FAM nếu vụ việc được đưa lên CAS có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Nhưng rõ ràng, FAM cần đánh giá và xem xét tính hợp lý của vụ việc, liệu họ có khả năng chiến thắng hay không, hoặc sẽ tiếp tục khiến tình hình trở nên xấu hơn nếu đưa ra CAS".

Trong khi đó, cựu Phó chủ tịch FAM, ông Mohd Firdaus Mohamed cho rằng: "Việc ông Tunku Ismail đề nghị hỗ trợ chi phí cho FAM nếu vụ việc được đưa lên CAS là một nỗ lực đáng ghi nhận. Ông ấy muốn FAM chiến đấu để giành lại uy tín của bóng đá Malaysia đang bị thế giới chế giễu. Ông ấy cho rằng, vụ việc có sự bất công và sẽ cố gắng, không phải ai cũng dám đứng ra và trả giá vì người ta hiểu rằng cái giá phải trả là rất lớn.

Vì vậy, chúng ta cần phải nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tin tưởng vào các thành viên của FAM, có lẽ họ sẽ biết cách làm điều đó và làm sao đó, để cho bóng đá Malaysia tránh được các hậu quả nặng hơn".

Cùng diễn biến, cầu thủ nhập tịch Dion Cools có gốc gác Bỉ và Malaysia, đội trưởng đội tuyển Malaysia hiện nay, kêu gọi dư luận nước này nên bình tĩnh và tập trung ủng hộ lực lượng đội tuyển hiện nay trước trận gặp Nepal ngày 18.11 tới.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Chúng tôi đã làm tốt cho đến nay và chúng tôi muốn tiếp tục phát huy điều đó. Những ồn ào bên ngoài sân cỏ (vụ 7 cầu thủ nhập tịch và khả năng FAM kiện ra CAS), chúng tôi không thể kiểm soát. Chúng tôi chỉ có thể kiểm soát những gì trong khả năng của mình. Các cầu thủ và ban huấn luyện chỉ đang làm công việc của mình - giữ kỷ luật, tập luyện chăm chỉ và tập trung vào chiến thắng", Dion Cools bày tỏ.