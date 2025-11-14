Ronaldo bị thẻ đỏ khiến Bồ Đào Nha chưa thể đến World Cup, play-off châu Á vẫn nóng

Tấm thẻ đỏ của Ronaldo đến ở phút 61, trong trận cầu giữa đội tuyển Ireland và Bồ Đào Nha thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 5 bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Ở tình huống này, Ronaldo có mặt trong vòng cấm và bất ngờ dùng cùi chỏ thúc thẳng vào mặt hậu vệ Dara O'Shea. Dù trọng tài chính không nhìn thấy nhưng ông đã được tổ VAR tư vấn và sau đó không ngần ngại rút thẳng thẻ đỏ cho Ronaldo. Sau khi bị đuổi khỏi sân, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã không thể tin vào những gì đã diễn ra.

Ronaldo nhận thẻ đỏ sau hành vi bạo lực với cầu thủ Ireland ẢNH: REUTERS

Tấm thẻ đỏ của Ronaldo khiến tình hình trở nên khó khăn hơn với đội tuyển Bồ Đào Nha. Với 10 người trên sân, “Selecao châu Âu” thi đấu bạc nhược đến khó tin, để thua 0-2 trước Ireland. Jack Taylor trở thành người hùng của đội tuyển Ireland ở trận này với cú đúp bàn thắng vào các phút 15 và 45.

Trắng tay trong chuyến làm khách đến sân Aviva của Ireland, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa có vé dự World Cup 2026. Hiện thầy trò HLV Roberto Martinez có 10 điểm, dẫn đầu bảng F nhưng chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 là Hungary 2 điểm. Dù vậy, cơ hội đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn nằm trong tay ở đội tuyển Bồ Đào Nha nếu họ giành chiến thắng trước Armenia ở lượt đấu cuối, diễn ra vào ngày 16.11.

Với riêng Ronaldo, tấm thẻ đỏ ở trận này sẽ khiến tiền đạo sinh năm 1985 không thể tham gia trận đấu với Armenia sắp tới. Thậm chí, án phạt của anh còn có thể nặng hơn, bị cấm thi đấu đến 3 trận vì hành vi bạo lực.

Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện vẫn chưa thể dự World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trái ngược với Bồ Đào Nha, đội tuyển Pháp có thắng lợi dễ dàng 4-0 trước đội tuyển Ukraine. Với 3 điểm ở trận này, đội tuyển Pháp hiện đã có 13 điểm sau 5 trận, dẫn đầu bảng D và chính thức trở thành đội thứ 2 của khu vực châu Âu, sau đội tuyển Anh có vé dự World Cup 2026.

Trận play-off của châu Á bất phân thắng bại

Trong khi đó, ở châu Á, trận play-off cuối cùng, giành vé đến vòng play-off liên lục địa giữa đội tuyển UAE và Iraq vẫn diễn ra đầy căng thẳng. Ở trận lượt đi kết thúc vào rạng sáng 14.11, hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong 90 phút, phải hòa 1-1.

Đội tuyển Iraq (áo xanh) hòa 1-1 với UAE ở trận play-off ẢNH: REUTERS

Xét về số cơ hội ăn bàn, đội tuyển Iraq là những người chơi tốt hơn với 9 lần dứt điểm (5 cú sút đi trúng đích). Ngay ở phút thứ 10, Iraq cũng khiến lưới đội chủ nhà UAE phải rung lên với cú đá cận thành của Ali Al-Hamadi. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Luanzinho có pha chạy chỗ và đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1 cho UAE.

Bất phân thắng bại ở trận đấu này, UAE và Iraq sẽ có trận “quyết đấu” ở lượt về, diễn ra vào ngày 18.11 trên sân của đội tuyển Iraq. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền vào vòng play-off liên lục địa.



