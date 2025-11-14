FAM vẫn chờ FIFA, chưa gửi đơn kiện đến CAS: CĐV Malaysia 'ngồi trên đống lửa'

Bóng đá Malaysia vẫn hồi hộp chờ FIFA, chưa gửi đơn kiện đến CAS

Chia sẻ với trang Metro chiều 14.11, quyền Chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết, hiện FAM vẫn chưa nhận được quyết định xử phạt chính thức bằng văn bản từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Vì thế, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi xác nhận, FAM cũng chưa có bất kỳ động thái nào trong việc chuẩn bị hồ sơ để gửi đơn kiện tiếp theo đến CAS.

"Chúng tôi đã yêu cầu một lời giải thích đầy đủ bằng văn bản từ FIFA. Dù vậy, FAM vẫn chưa có bất kỳ thứ gì từ FIFA, và vẫn đang chờ đợi", ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi chia sẻ khi được trang Metro liên hệ.

FAM vẫn chưa nhận được quyết định xử phạt bằng văn bản từ FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã lên tiếng, sau khi truyền thông nước này đặt ra nhiều câu hỏi liệu rằng FAM có tiếp tục gửi đơn đến CAS, với hy vọng lật ngược án phạt mà FIFA đã công bố ngày 26.9 hay không. Bóng đá Malaysia đã vi phạm Điều 22 của luật Kỷ luật (FDC). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 11,5 tỉ đồng), còn 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Dù FAM đã gửi đơn kháng cáo ngày 15.10 nhưng đến ngày 3.11, FIFA đã chính thức trả lời, giữ nguyên án phạt đã đưa ra trước đó.

“Sau khi Ủy ban Phúc thẩm FIFA ban hành quyết định cuối cùng vào ngày 3 tháng 11, FAM có thời hạn 10 ngày để xin quyết định bằng văn bản. Khi ấy, những bằng chứng mà FIFA cho rằng phía Malaysia đã vi phạm cũng sẽ được nêu rõ. Chính vì thế, ngày hôm qua (13.11) cũng chính là thời hạn để FAM có thể làm việc này, trước khi xem xét có đưa đơn đến CAS hay không. Dù vậy, mọi thứ đều im lặng, khiến nhiều người Malaysia lo lắng. Hiện tại, qua những lời giải thích của ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi, chúng ta cũng đã rõ tình hình”.

Ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi vẫn chưa đề cập việc FAM có gửi đơn kháng cáo đến CAS hay không ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi nhận quyết định xử phạt bằng văn bản từ FIFA, FAM dự kiến sẽ xem xét kỹ vấn đề. Nếu không hài lòng, FAM sẽ có thêm 21 ngày để chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để gửi đơn kiện FIFA lên CAS.

Trang Metro thắc mắc: “Ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi chỉ đề cập đến việc FAM chưa nhận được kết quả xử phạt bằng văn bản từ FIFA chứ không hề đề cập đến việc có gửi đơn đến CAS hay không. Hiện chính các quan chức của FAM cũng vẫn chưa chắc chắn khả năng này có thể xảy ra. Ngày 6.11, dù luật sư Serge Vittoz đã trình bày các chiến lược trong trường hợp FAM gửi đơn đến CAS nhưng hiện nhiều người Malaysia vẫn nín thở, chờ đợi quyết định sau cùng của cơ quan đứng đầu bóng đá Malaysia. Liệu FAM có tiếp tục hành động mạnh mẽ, nuôi hy vọng cứu vãn thể diện cho bóng đá Malaysia hay sẽ dừng lại vẫn là dấu hỏi lớn’”.