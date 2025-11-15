Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Panda Cup 2025:

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam hôm nay: Tăng cường hỏa lực, quyết đánh bại U.23 Uzbekistan

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/11/2025 00:22 GMT+7

Đội tuyển U.23 VN sẽ đón chào Đình Bắc trở lại trong cuộc đọ sức với đối thủ mạnh U.23 Uzbekistan lúc 14 giờ 30 hôm nay (15.11) tại giải CFA Team China Panda Cup 2025 (Panda Cup 2025).

Đình Bắc sẵn sàng ra sân, U.23 Việt Nam mạnh thêm

Trưa 14.11, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tổ chức buổi họp kỹ thuật và phân tích về đội tuyển U.23 Uzbekistan. Dù thua U.23 Hàn Quốc 0-2 ở trận đầu, nhưng U.23 Uzbekistan vẫn là đối thủ rất mạnh. 

Thực tế vài năm qua, Uzbekistan là một trong những nền bóng đá có tốc độ phát triển ấn tượng bậc nhất châu Á. Họ đã lần đầu tiên đoạt vé dự World Cup 2026. Các đội tuyển trẻ thường xuyên vào sâu ở các VCK châu Á, cho thấy khâu đào tạo trẻ rất vững vàng. 

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đánh giá: "U.23 Uzbekistan là đội bóng có chất lượng rất tốt, nền tảng thể hình - thể lực mạnh, chơi kỷ luật và tổ chức chiến thuật rất rõ ràng. Họ pressing quyết liệt, chuyển đổi trạng thái nhanh và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống tấn công biên lẫn trung lộ và bóng bổng. So với lần đối đầu trước, U.23 Uzbekistan vẫn giữ được những đặc trưng quan trọng: thể lực mạnh, lối chơi trực diện, và bộ khung ổn định ở các tuyến. Điểm khác là lần này họ có thêm một vài cầu thủ trẻ mới nổi, di chuyển nhiều hơn và tiếp cận trận đấu linh hoạt hơn, đặc biệt là thay đổi tốc độ trong giai đoạn chuyển trạng thái. Chúng tôi đã cùng các cầu thủ phân tích rất kỹ những hạn chế của họ, sẽ có những phương án phù hợp cho trận đấu tới. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng U23 VN cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức, tinh thần và tư duy chiến thuật".

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam hôm nay: Tăng cường hỏa lực, quyết đánh bại U.23 Uzbekistan- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 VN (trái) tự tin tiếp tục thử nghiệm đội hình trong trận đấu với U.23 Uzbekistan

ẢNH: VFF

Ở trận thứ 2 tại Panda Cup 2025, Đình Bắc sau 1 trận được cho nghỉ đã sẵn sàng trở lại đội hình chính thức, đá cắm cao nhất trên hàng công đội tuyển U.23 VN khi tiếp đón U.23 Uzbekistan. Thể hình tốt, khả năng tì đè của chân sút CLB Công an Hà Nội hứa hẹn tạo ra áp lực đủ lớn lên hàng thủ đối phương. Sự cơ động của anh sẽ giúp các vệ tinh xung quanh có thể khai thác nhiều khoảng trống hơn, đặc biệt là những đường xẻ nách từ hai biên.

Ngoài ra, ông Đinh Hồng Vinh dự kiến sẽ mạnh tay xoay tua lực lượng để các cầu thủ thay nhau thi đấu. Hai biên cũng sẽ được làm mới với Phi Hoàng và Minh Phúc, trong khi tiền đạo Văn Thuận nhiều khả năng ra sân từ đầu. Ở giữa sân, Quốc Cường sẽ được trao cơ hội đá chính, thay cho Xuân Bắc bị đau phải rời sân sau hiệp 1 trận gặp U.23 Trung Quốc.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Xuân Bắc đã được đội ngũ y tế kiểm tra kỹ. Tình trạng của em ấy tốt. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm buổi tập cuối cùng trước trận đấu để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Chắc chắn chúng tôi sẽ có một vài điều chỉnh, chủ yếu là ở cách kiểm soát không gian, pressing từng khu vực và khả năng xử lý trong chuyển đổi. Mức độ điều chỉnh đến đâu thì tùy thuộc vào diễn biến thực tế và trạng thái của từng cầu thủ. Tôi luôn muốn các cầu thủ phát huy điểm mạnh của mình nhưng vẫn đảm bảo cân bằng chiến thuật của toàn đội. BHL U.23 VN ưu tiên tạo cơ hội cho các cầu thủ ra sân, vì giải đấu này là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á".


