U.23 Việt Nam thắng đẹp U.23 Uzbekistan nhờ hàng thủ 'thép'?

U.23 Việt Nam gồng mình đón 'bão'

Dù thua 0-2 trước U.23 Hàn Quốc ở ngày ra quân, nhưng U.23 Uzbekistan (đối thủ của U.23 Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế Panda Cup lúc 14 giờ 30 hôm nay 15.11) vẫn là đội bóng mạnh.

Chẳng phải đến khi Eldor Shomurodov chuyển sang khoác áo AS Roma (Serie A), hay Abdukodir Khusanov được Man City chiêu mộ, cả châu Á mới biết đến sự trỗi dậy của bóng đá Uzbekistan.

Một thập kỷ qua, chiến lược đào tạo trẻ bài bản, xuyên suốt từ CLB đến đội tuyển đã giúp đội bóng Trung Á thăng tiến vượt bậc.

U.23 Việt Nam đối diện cửa ải U.23 Uzbekistan ẢNH: VFF

U.23 Uzbekistan đã vào chung kết 3/4 giải U.23 châu Á gần nhất (vô địch năm 2018, á quân năm 2022 và 2024). U.20, U.17 Uzbekistan cũng nhiều lần vô địch hoặc về nhì ở giải châu Á. Chính bàn đạp giải trẻ đã đào luyện nên thế hệ Uzbekistan đoạt vé dự World Cup 2026. Điểm mạnh của Uzbekistan, có thể sánh ngang với Nhật Bản, là các cấp độ trẻ trình diễn một triết lý bóng đá đồng nhất: đề cao kỹ thuật, triển khai bóng nhuyễn, dính, phối hợp tấn công điêu luyện bằng các pha ban bật ngắn, nhỏ ở tốc độ cao.

Đó là những gì hàng thủ U.23 Việt Nam phải đối mặt ở trận đấu chiều nay (15.11). U.23 Uzbekistan mạnh hơn tất cả những đối thủ mà thầy trò ông Đinh Hồng Vinh từng đương đầu.

Ngay cả ở những trận đấu khó nhất trước đây, như gặp U.23 Indonesia ở chung kết U.23 Đông Nam Á hay gặp U.23 Trung Quốc ở trận ra quân Panda Cup, U.23 Việt Nam chủ yếu chỉ phải chống đỡ bóng dài, tạt bống.

Hàng thủ ba người của ông Đinh Hồng Vinh đã vận hành tốt khi phối hợp bọc lót chống đỡ bóng bổng. Thể hình lý tưởng của thủ môn Trung Kiên (1,91 m), Nguyễn Tân (1,8 m), Cao Văn Bình (1,83 m), trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m) đã tạo nên khác biệt.

Tuy nhiên, trước đối thủ ban bật "tí tách" như U.23 Uzbekistan, chiều cao chỉ là điều kiện cần để chống đỡ.

U.23 Việt Nam cần chơi tập trung hơn ẢNH: VFF

Hàng thủ U.23 Việt Nam cần tính tổ chức và kỷ luật cao độ, phối hợp ăn ý giữa các lớp hậu vệ, tiền vệ, thậm chí tiền đạo. Đó là lý do ông Đinh Hồng Vinh đã phân tích băng hình đối thủ, yêu cầu U.23 Việt Nam phải giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến để sẵn sàng bọc lót.

Cự ly đội hình và kỷ luật là chìa khóa để U.23 Việt Nam hóa giải đối thủ mạnh. Nhưng, có những tố chất chỉ có thể hình thành từ "thực chiến". Với tuyến phòng ngự chưa có đầy nửa năm đá giải quốc tế, U.23 Việt Nam có chống đỡ được U.23 Uzbekistan hay không, đó vẫn là dấu hỏi.

Hoặc thầy trò ông Đinh Hồng Vinh thắng, hoặc sẽ có thêm một bài học tích lũy.

Lấy tấn công làm phòng ngự?

Điểm mới mẻ của U.23 Việt Nam, là dù gặp đối thủ mạnh hay không, các cầu thủ vẫn giữ tinh thần tốt, luôn chơi chủ động và không cam chịu bị dồn ép.

Triết lý của HLV Kim Sang-sik cùng quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh luôn là biết mình biết người, nhưng phải hướng về phía trước: lao lên pressing gây sức ép giành lợi thế, ưu tiên đường chuyền hướng lên và ưu tiên sự sáng tạo của từng cá nhân trong khâu tấn công.

Chính bàn thắng vào lưới U.23 Trung Quốc là minh chứng. Các cầu thủ đoạt bóng, tổ chức tấn công vũ bão, để Văn Thuận rê dắt tốc độ rồi căng ngang cho Minh Phúc ghi bàn. Khi ấy, trận đấu đã trôi về cuối.

Hàng thủ vững chãi là chìa khóa chiến thắng ẢNH: VFF

Một yếu tố nữa U.23 Việt Nam đang cải thiện là thể lực. Các cầu thủ khỏe và bền hơn, có thể tạo áp lực và ghi bàn ở nửa sau hiệp 2. 3 trận thắng gần nhất của U.23 Việt Nam (trước U.23 Singapore, U.23 Yemen và U.23 Trung Quốc) đều được định đoạt trong 20 phút cuối. Đó cũng là hiện thân triết lý của đội: đá chặt chẽ, tự tin, kiểm soát nhịp điệu chơi bóng, rồi ra đòn khi đối thủ đã xuống sức dẫn đến bộc lộ sơ hở.

Để chơi được như vậy, yếu tố quan trọng vẫn là hệ thống phòng ngự vững chãi, cùng tâm lý ổn định để vận hành lối chơi.

Đối thủ càng mạnh, chìa khóa trong tay thầy trò ông Đinh Hồng Vinh càng lung lay. Song, có khó khăn, chiến thắng mới càng ý nghĩa.