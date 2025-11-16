U.23 Việt Nam có thể vô địch Panda Cup: Cần điều kiện gì, khi nào quyết đấu?

U.23 Việt Nam rộng cửa vô địch

U.23 Việt Nam đã thua 0-1 trước U.23 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai Panda Cup 2025. Tuy nhiên, ở trận đấu còn lại, U.23 Hàn Quốc cũng bất ngờ thất thủ 0-2 trước chủ nhà U.23 Trung Quốc.

Diễn biến ở lượt đấu thứ hai đã đặt Panda Cup 2025 vào tình cảnh khó đoán. Cả 4 đội tuyển U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan đã... thắng lẫn nhau nên cùng có 3 điểm. Do đó, thứ hạng chỉ có thể phân định bằng hiệu số bàn thắng bại.

Dẫn đầu bảng là U.23 Trung Quốc với hiệu số +1 (ghi 2 bàn, lọt lưới 1 bàn). Nhì bảng là U.23 Hàn Quốc với hiệu số 0 (ghi 2 bàn, lọt lưới 2 bàn). Đứng thứ ba là U.23 Việt Nam cũng với hiệu số 0 (ghi 1 bàn, lọt lưới 1 bàn). Cuối bảng là U.23 Uzbekistan với hiệu số -1.

U.23 Việt Nam đang chơi tốt tại Panda Cup ẢNH: VFF

Ở lượt trận cuối, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 ngày 18.11, trong khi U.23 Trung Quốc gặp U.23 Uzbekistan lúc 18 giờ 35 ngày 18.11. Để vô địch, U.23 Việt Nam cần thỏa mãn điều kiện cần, đó là đánh bại U.23 Hàn Quốc để đoạt lấy 3 điểm, sau đó chờ kết thúc có lợi ở trận đấu giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan.

Đặt trường hợp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc, có 2 trường hợp có thể xảy ra:

- Nếu U.23 Trung Quốc hòa U.23 Uzbekistan: U.23 Việt Nam chắc chắn vô địch.

- Nếu U.23 Trung Quốc thua U.23 Uzbekistan: U.23 Việt Nam phải chờ Uzbekistan thắng chủ nhà với cách biệt bằng hoặc ít hơn tỷ số mà Việt Nam thắng Hàn Quốc, như thế mới chắc chắn vô địch.

- Kịch bản phức tạp nhất xảy ra khi U.23 Trung Quốc thắng U.23 Uzbekistan: U.23 Việt Nam sẽ vô địch nếu đối thủ thắng với cách biệt ít hơn cách biệt của Việt Nam tối thiểu 1 bàn thắng.

Điều kiện cần cũng khó khăn với U.23 Việt Nam, bởi U.23 Hàn Quốc là đội bóng mạnh hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn khó đoán. Lần gần nhất so tài diễn ra ở vòng chung kết U.23 châu Á 2022, U.23 Việt Nam đã hòa 1-1 trước U.23 Hàn Quốc nhờ siêu phẩm sút xa của hậu vệ phải Vũ Tiến Long.

Thất bại 0-2 trước U.23 Trung Quốc cho thấy, U.23 Hàn Quốc vẫn còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là khâu giữ tập trung ở các pha phòng ngự bóng bổng, sai sót cá nhân...

Nếu chơi tập trung, rút kinh nghiệm từ trận thua U.23 Uzbekistan, U.23 Việt Nam đủ sức tạo bất ngờ tại Thành Đô.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc sẽ diễn ra trước. Bởi vậy nếu thắng, U.23 Việt Nam sẽ tạo ra áp lực rất lớn lên U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan.