U.23 Việt Nam đủ sức đánh bại Hàn Quốc để vô địch Panda Cup

T HẤT BẠI… ĐÁNG KHEN

Dù thua 0-1 trước U.23 Uzbekistan nhưng U.23 VN lại được nhiều hơn mất. Thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã được va chạm với thứ bóng đá kiểm soát ở tầm hàng đầu châu Á để biết mình đang đứng ở đâu, cần cải thiện những gì.

U.23 VN (phải) đủ khả năng giải mã U.23 Hàn Quốc Ảnh: VFF

Dù bị áp đảo trong nửa đầu hiệp 1 khi đối thủ đẩy cao đội hình pressing quyết liệt, phủ kín trung lộ, buộc U.23 VN phải triển khai bóng ở biên, nhưng Đình Bắc cùng đồng đội không lúng túng. Học trò ông Đinh Hồng Vinh kiên trì giữ cự ly đội hình hợp lý để ưu tiên phòng ngự, giữ thế trận an toàn.

Khi U.23 Uzbekistan giảm cường độ áp sát trong hiệp 2, U.23 VN đã tận dụng cơ hội vùng lên. Trước áp lực của đối thủ mạnh, thầy trò ông Vinh vẫn có những pha triển khai nhịp nhàng, có đường nét và ý đồ, đặc biệt ở biên trái. Chiến thuật của U.23 VN mạch lạc và rõ ràng, không lay chuyển dù đôi lúc vỡ cấu trúc đội hình bởi đối phương chơi kỷ luật và chặt chẽ.

Pha dứt điểm dội xà của Ngọc Mỹ ở phút bù giờ, hay những cú sút chỉ thiếu đôi chút độ hiểm của Đình Bắc… có thể khiến nhiều CĐV tiếc nuối. Song, đó chỉ là cái tiếc khi 1 điểm vuột khỏi tầm tay. Còn về lối chơi và tinh thần, như chính ông Đinh Hồng Vinh nhận xét, U.23 VN đã có trận đấu đáng khen.

Dù rằng Uzbekistan mang tới lứa cầu thủ rất mới (để rèn quân cho mục tiêu Olympic 2028), tuy nhiên với U.23 VN thì đây cũng mới là trận thứ 9 lứa cầu thủ này thi đấu cùng nhau, trong đó phần lớn cầu thủ hiếm khi được chơi ở CLB lẫn đội tuyển VN. U.23 VN đang tiến bộ từng ngày, học hỏi qua từng trận.

Cả trong phòng ngự lẫn tấn công, U.23 VN đều đã định hình lối chơi của mình. Khối phòng ngự với Nhật Minh, Hiểu Minh và Lý Đức ngày càng hiểu ý nhau, bọc lót tốt, giảm sai sót cá nhân. Còn trên hàng công, trong trận đấu mà mọi đường bóng bổng đều bị U.23 Uzbekistan khóa chặt, các cầu thủ trẻ VN vẫn có những pha ban bật, tỉa bóng khôn ngoan. Chỉ còn khâu dứt điểm vẫn là bài toán U.23 VN phải giải. Nên nhớ, khi gặp U.23 Hàn Quốc sẽ không có nhiều cơ hội để các chân sút phung phí.

U.23 Việt Nam và Hàn Quốc quyết ĐẤU

U.23 Hàn Quốc mạnh hay yếu, có lẽ rất khó trả lời nếu nhìn vào 2 trận đầu. Đội bóng xứ kim chi thắng với thế trận áp đảo trước U.23 Uzbekistan (2-0), nhưng sau đó lại mắc sai lầm, để thua 0-2 trước U.23 Trung Quốc (trong khi đội chủ nhà thua U.23 VN ở trận ra quân).

Đó là điều không lạ ở bóng đá trẻ. Với những nền bóng đá sử dụng cầu thủ U.20, U.21 làm nòng cốt đội U.23 như Hàn Quốc hay Uzbekistan, sự thất thường còn cao hơn nhiều.

Lần gần nhất gặp nhau ở giải chính thức, U.23 VN hòa 1-1 trước U.23 Hàn Quốc (VCK U.23 châu Á 2022). Đầu năm nay, cũng tại giải giao hữu ở Trung Quốc, U.23 VN dẫn 1-0 trước U.23 Hàn Quốc đến phút cuối, trước khi rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

Nói vậy để thấy Hàn Quốc chẳng phải "ông kẹ" của VN ở giải trẻ. U.23 Hàn Quốc là phiên bản kết hợp giữa 2 đối thủ mà U.23 VN từng đương đầu ở giải này, khi có thể đá bóng dài, đấu sức lực và cơ bắp trực diện như U.23 Trung Quốc, đồng thời đủ khả năng ban bật như U.23 Uzbekistan. Tuy nhiên, đội tuyển trẻ xứ kim chi thường sơ hở trong phòng ngự, gặp khó ở khâu tận dụng cơ hội, và cũng chưa đủ nhuyễn để áp đảo toàn diện đối thủ.

Nhìn chung, U.23 VN sẽ có một trận đấu khó khăn. Song với những điểm mạnh đã thể hiện, có thể tin rằng thầy trò ông Đinh Hồng Vinh và U.23 Hàn Quốc đang ngang nhau trên bàn cân.

Những trụ cột như Văn Trường, Đình Bắc thậm chí từng đối đầu với các đội Nhật Bản, Iraq ở Asian Cup 2023, kinh qua nhiều khó khăn để đủ bản lĩnh đương đầu núi lớn. U.23 VN đủ sức thắng cuộc đấu trí lực và thể lực căng thẳng này. Mà dù có thắng hay không, U.23 VN cũng sẽ có bài học bổ ích để sẵn sàng cho SEA Games 33.