Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tại sao U.23 Việt Nam chưa vô địch nhưng vẫn được ngợi khen: Lý do là đây…

Thiếu Bá
Thiếu Bá
16/11/2025 13:16 GMT+7

Tại Panda Cup, giải giao hữu đang diễn ra ở Trung Quốc, U.23 Việt Nam chỉ thua sát nút U.23 Uzbekistan, thể hiện sự tiến bộ của dàn cầu thủ trẻ. Nếu phát huy được điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu về chuyên môn, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo kết quả tốt trước U.23 Hàn Quốc vào ngày 18.11.

Thủng lưới sớm nhưng không rối

Bóng đá Uzbekistan mạnh hàng đầu châu Á. Thế hệ đàn anh của U.23 Uzbekistan đang thi đấu ở Panda Cup, là đương kim á quân giải U.23 châu lục, đồng thời liên tục giành thứ hạng cao ở giải đấu này qua nhiều kỳ giải. Ở các kỳ giải U.23 châu Á gần đây nhất, U.23 Uzbekistan luôn là khắc tinh của U.23 Việt Nam.

Tại sao U.23 Việt Nam chưa vô địch nhưng vẫn được ngợi khen: Lý do là đây… - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam không rối loạn dù bị thủng lưới sớm trước đội bóng mạnh U.23 Uzbekistan

Ảnh: VFF

Đội bóng đến từ vùng Trung Á vừa có kỹ thuật tốt, vừa có thể lực dồi dào. Ngoài ra, cầu thủ của họ vừa giàu tốc độ, vừa có thêm ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Chính vì thế, việc gây bất ngờ trước đội tuyển U.23 Uzbekistan luôn là nhiệm vụ khó với U.23 Việt Nam. Từ đó mới thấy, kết quả thua sát nút 0-1 của U.23 Việt Nam trước U.23 Uzbekistan phản ánh sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam.

Đội U.23 Việt Nam bị đối thủ mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Tuy nhiên, bất chấp việc bị thua sớm, các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn không rối loạn. Các cầu thủ của chúng ta vẫn bình tĩnh tổ chức đội hình, kiểm soát bóng và phối hợp theo đúng ý đồ, đúng đấu pháp của mình, từ đó tạo ra các pha dứt điểm uy hiếp khung thành của đối phương.

Tâm lý vững vàng, thể lực dẻo dai

Các chân sút của U.23 Việt Nam như Đình Bắc, Minh Phúc, Văn Thuận, Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ đều đã có cơ hội bắn phá khung thành của U.23 Uzbekistan. Riêng Thanh Nhàn bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở phút 89, khi anh sút bóng không thành công trong khu vực cấm địa của đối phương, trong thế không người kèm, còn Ngọc Mỹ đánh đầu dội xà ngang ở phút 90+3.

Tại sao U.23 Việt Nam chưa vô địch nhưng vẫn được ngợi khen: Lý do là đây… - Ảnh 2.

Thể hình của các cầu thủ U.23 Việt Nam hiện không kém các đối thủ ở châu Á

Ảnh: Panda Cup

Điều đó cho thấy tâm lý của các cầu thủ U.23 Việt Nam giờ đã mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Trước đây, khi đối đầu với các đội mạnh hàng đầu châu Á, khi bị dẫn trước, nhất là khi bị thủng lưới sớm, các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam rất dễ bị rối loạn, bị vỡ trận, rồi thua đậm. Thế nhưng, trận đấu với U.23 Uzbekistan đã thể hiện bộ mặt khác hẳn của các cầu thủ trẻ của chúng ta hiện nay. Bản lĩnh của toàn đội đã được nâng lên, sau thành công ở nhiều giải đấu quốc tế gần đây, cũng như sau khi được rèn luyện thường xuyên ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại V-League.

Chưa hết, việc U.23 Việt Nam gây sức ép mạnh trước U.23 Uzbekistan trong những phút cuối trận, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn trong khoảng thời gian này, phản ánh thể lực của các cầu thủ Việt Nam lúc này đã tốt hơn so với trước đây. Đừng quên U.23 Uzbekistan là đội bóng Trung Á, cầu thủ của họ có tố chất tốt hơn so với cầu thủ Đông Nam Á.

Thế nhưng cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn đủ sức tăng tốc trước U.23 Uzbekistan ở thời điểm cuối trận, chứng tỏ các cầu thủ trẻ của chúng ta rất dẻo dai. Cầu thủ Việt Nam hiện không quá cách biệt với các đội bóng đẳng cấp châu lục về mặt thể hình và thể lực, không ngại khi phải tranh chấp tay đôi và đua sức với đối phương. Đây đều là những yếu tố quan trọng để U.23 Việt Nam hướng đến các giải đấu lớn hơn trong thời gian sắp tới.

Trước mắt, U.23 Việt Nam còn trận đấu quan trọng tại Panda Cup, gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 18.11. Nếu phát huy được điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu về chuyên môn, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo kết quả tốt.

