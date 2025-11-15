Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ thẳng lý do U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan: Tiếc nhưng vẫn… hài lòng!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/11/2025 17:55 GMT+7

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tiếc về những cơ hội bỏ lỡ trong hiệp 2, nhưng cảm thấy rất hài lòng về cách U.23 Việt Nam thi đấu trước đối thủ mạnh U.23 Uzbekistan.

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ thẳng lý do U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan: Tiếc nhưng vẫn… hài lòng!- Ảnh 1.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trước U.23 Uzbekistan

ảnh: VFF

U.23 Việt Nam nhận lời khen

Ở trận đấu thứ hai CFA Team China - Panda Cup 2025 vào chiều 15.11, U.23 Việt Nam đã thua U.23 Uzbekistan 0-1 với bàn thua đến từ rất sớm và sau đó là nhiều cơ hội đã được các học trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tạo ra nhưng đều bỏ lỡ.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Hôm nay, các cầu thủ U.23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và kỷ luật. Chúng tôi gặp một đối thủ rất mạnh, có tổ chức tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn.

Dù nhận bàn thua sớm, toàn đội đã giữ được sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh và tìm lại nhịp độ thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ, dù vẫn còn những điểm phải cải thiện trong khâu xử lý cuối và khả năng duy trì nhịp pressing".

Sẽ điều chỉnh hiệu suất hàng công

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ thẳng lý do U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan: Tiếc nhưng vẫn… hài lòng!- Ảnh 2.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng màn trình diễn của U.23 Việt Nam

ảnh: VFF

Chiều 15.11, U.23 Việt Nam xuất phát với 7/11 vị trí đá chính hoàn toàn mới và trong hiệp 2 đã tăng cường hỏa lực với Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Khang, Ngọc Mỹ… Nhờ đó chúng ta đã chơi tốt hơn nhiều nhưng vẫn phải chấp nhận rời sân với tỷ số chung cuộc thua 0-1.

Ông Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "Kết quả này đáng tiếc lắm chứ. Toàn đội đã tạo ra một số cơ hội tốt nhưng thiếu một chút chính xác và quyết đoán ở những tình huống cuối cùng.

Tuy nhiên, đây là giải đấu giao hữu quốc tế, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm để hướng tới các giải chính thức sắp tới. Qua trận đấu các cầu thủ sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để nhìn lại trận đấu này để trưởng thành hơn".

Theo lịch, đối thủ tiếp theo của U.23 Việt Nam vào ngày 18.11 là U.23 Hàn Quốc, đội bóng được đánh giá có nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại. 

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “U.23 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, di chuyển nhiều và tốc độ tốt. Chúng tôi sẽ phân tích lại trận đấu hôm nay, cân nhắc thể trạng từng cầu thủ để có điều chỉnh hợp lý. Mục tiêu là thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình và cải thiện chất lượng ở những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu”.

