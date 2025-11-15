Bảng xếp hạng giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tụt hạng, đá U.23 Hàn Quốc ngày nào?

U.23 Việt Nam đã khép lại 2 trận đầu tiên tại Panda Cup 2025 ảnh: VFF

Hiệp 1 khó khăn của U.23 Việt Nam

Ở trận thứ 2 tại giải CFA Team China - Panda Cup 2025, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã thay đổi phần lớn đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam, chỉ giữ lại vài vị trí đá chính từ trận trước bao gồm bộ 3 trung vệ Hiểu Minh - Nhật Minh - Lý Đức, cùng với đội trưởng Văn Trường.

Thủ môn Trung Kiên bắt chính từ đầu thay cho Văn Bình trong khi 2 biên được làm mới hoàn toàn với Phi Hoàng bên biên trái và Minh Phúc ở biên phải, còn Quốc Cường thế chỗ Xuân Bắc bị đau để đá cặp cùng Văn Trường ở giữa sân.

Trận đấu này U.23 Việt Nam làm mới hoàn toàn với Đình Bắc đá cắm cao nhất phía trên cùng với sự hỗ trợ từ 2 biên gồm Văn Thuận ở biên phải và Lê Viktor ở biên trái.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam đấu U.23 Uzbekistan

Các cầu thủ U.23 Việt Nam khởi động trước trận ảnh: VFF

Đây là lần đầu tiên đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu lúc 14 giờ 30 Việt Nam, trời có nắng đẹp và nhiệt độ khoảng 19 độ C. Ở trận ra quân trước U.23 Trung Quốc, thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đá đèn lúc 18 giờ 35 phút.

Ngay ở phút thứ 4, U.23 Việt Nam đã bất ngờ để đối thủ ghi bàn. Từ cánh phải, Karimov Behruzion đã tạt bóng vào để Khamidov Saidkhon băng vào dứt điểm mở tỷ số cho U.23 Uzbekistan.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ tràn lên tấn công để tìm kiếm thêm bàn gỡ, nhằm tạo lợi thế ganh đua ngôi đầu sau thất bại 0-2 trước U.23 Hàn Quốc ở trận ra quân.

Các thủ môn làm nóng trước trận gặp U.23 Uzbekistan ảnh: VFF

U.23 Uzbekistan thường xuyên có những đường tấn công biên khá mạnh mẽ, gây ra sức ép đáng kể lên phần sân U.23 Việt Nam. Phải đến giữa hiệp 1 đội U.23 Việt Nam thay mới đến 7/11 vị trí từ thủ môn lên đến tiền đạo mới có cú sút đáng kể đầu tiên từ Đình Bắc ở phút 24.

Đến phút 30, khung thành U.23 Việt Nam đã rung lên sau quả đá phạt của U.23 Uzbekistan từ ngoài khu vực cấm địa. Rất may quả đá phạt của Kamirov Behruzjon đã dội xà ra ngoài. Trong hiệp 1 Trung Kiên cũng đã có một pha cản phá khá xuất sắc.

Đến phút 41, Đình Bắc có cơ hội rất rõ nét để quân bình tỷ số từ đường chuyền của Lê Viktor, nhưng cú sút bằng chân trái đã đưa bóng đi chệch cột. Đây là pha dứt điểm thứ 4 của đội tuyển U.23 Việt Nam trong hiệp 1.

Hiệp 2 khởi sắc hơn

Bước vào hiệp 2, đội U.23 Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ. Từ quả đá phạt của Quốc Cường, tiền đạo Văn Thuận đã bật cao lắc đầu rất nguy hiểm, tiếc rằng bóng đã thiếu một chút chính xác để có thể gỡ hòa 1-1.

Tiếp đó, HLV Đinh Hồng Vinh đã có 3 sự thay đổi người đầu tiên khi Thanh Nhàn, Thái Sơn và Anh Quân được tung vào sân thay cho Văn Thuận, Quốc Cường và Minh Phúc. Cũng từ lúc này khả năng kiểm soát bóng và số cơ hội của U.23 Việt Nam đã được cải thiện khá rõ.

Không lâu khi vào sân, Thanh Nhàn đã có một pha thoát xuống rất thuận lợi, là kết quả của hàng loạt pha bật nhả ít chạm linh hoạt dọc theo chiều dài sân. Tiếc rằng cú sút chéo góc của anh đã không thể đánh bại được thủ môn đội bạn.

Văn Khang vào sân trong hiệp 2 trận gặp U.23 Uzbekistan ảnh: VFF

Nhưng phải thừa nhận rằng trong trận đấu này U.23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực cấm địa của U.23 Việt Nam. Trước đó, việc chúng ta thường xuyên có kết quả lép vế trước các đội trẻ Uzbekistan cũng ảnh hưởng đôi chút đến tâm lý thi đấu.

U.23 Việt Nam sau đó có đợt thay người thứ 2, khi Văn Khang và Quốc Việt được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân để tăng cường sức tấn công. Từ lúc này, bóng lăn bên phần sân của U.23 Uzbekistan nhiều hơn hẳn, tạo ra sức ép mạnh mẽ và dồn dập hơn.

Đến phút 80, Đình Bắc và Văn Trường được rút khỏi sân ra nghỉ, nhường chỗ cho trung vệ Tuấn Phong và tiền đạo Ngọc Mỹ vào sân. Có thể thấy HLV Đinh Hồng Vinh vẫn mạnh dạn trao cơ hội thi đấu cho tất cả mọi cầu thủ.

Trong những phút cuối, U.23 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành U.23 Uzbekistan, khi đối thủ có dấu hiệu xuống sức. Tiếc rằng các cú sút của Hiểu Minh và nhất là Ngọc Mỹ đều đã thiếu đi một chút chính xác và sắc sảo cuối cùng.

Với kết quả này, U.23 Việt Nam tạm xếp hạng 3 ở giải Panda Cup 2025, có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng tốt hơn, nhưng kém U.23 Uzbekistan thành tích đối đầu. Thứ hạng này có thể thay đổi sau trận đấu giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Hàn Quốc khởi tranh lúc 18 giờ 35 Việt Nam ngày hôm nay.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 18.11, đội U.23 Việt Nam sẽ đá trận cuối tại giải Panda Cup 2025, gặp đội bóng mạnh nhất giải là U.23 Hàn Quốc. Rất có thể HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ tận dụng trận đấu này để những cầu thủ chưa thi đấu như Nguyễn Tân, Văn Hà, Đức Anh, Quang Kiệt... có những phút thi đấu đầu tiên trên đất Trung Quốc.