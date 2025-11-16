Trung vệ HAGL cao 1,95 m sẵn sàng cùng U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc

Đinh Quang Kiệt đã tự tin nhiều ở U.23 Việt Nam sau bàn thắng đầu tiên cho HAGL ảnh: Khả Hòa

U.23 Việt Nam muốn đánh bại U.23 Hàn Quốc

Chiến thắng 2-0 của U.23 Trung Quốc trước U.23 Hàn Quốc trong đêm 15.11 đang khiến giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 hấp dẫn hơn bao giờ hết khi cả 4 đội bóng U.23 Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan đều đang có 3 điểm.

Điều này mở ra cơ hội vô địch cho tất cả, trong đó có U.23 Việt Nam nếu ở trận đấu cuối vào lúc 14 giờ 30 thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đánh bại được U.23 Hàn Quốc (từng thắng U.23 Uzbekistan 2-0 ở trận ra quân).

Khi cơ hội vô địch đang bày ra trước mặt, thì không ai lại không muốn bắt lấy và U.23 Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Nhìn vào các diễn biến ở Panda Cup 2025 thì quả thật kịch bản nào cũng có thể xảy ra cả.

U.23 Việt Nam trong trận thua U.23 Uzbekistan 0-1 ngày 15.11 ảnh: VFF

Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik thông qua người trợ lý đắc lực Đinh Hồng Vinh sẽ còn có các phép tính khác, trong đó tận dụng tối đa 3 trận đấu ở Trung Quốc để tất cả cầu thủ đều có cơ hội được chứng tỏ năng lực.

Trong đó, khả năng đội bóng sử dụng trung vệ có thể hình tốt nhất vào lúc này (và có lẽ cả trong lịch sử U.23 Việt Nam) Đinh Quang Kiệt (cao đến 1,95 m) đang được BHL tính tới, khi anh sẽ giúp cải thiện rõ rệt khả năng chống bóng bổng.

Chỉ mới chiều 15.11 thôi, đội tuyển U.23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở Panda Cup 2025 từ tình huống đối thủ tạt biên và đánh đầu ghi bàn. Điều này cho thấy một trung vệ to cao và có khả năng đánh chặn trên không tốt là rất quan trọng ở sân chơi châu lục.

Quang Kiệt đã sẵn sàng

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đang tích cực xoay tua lực lượng U.23 Việt Nam ảnh: VFF

Sự góp mặt Quang Kiệt sẽ là một phương án rất đáng chú ý vì chiều cao và khả năng tranh chấp mạnh mẽ của cầu thủ HAGL sẽ giúp hàng thủ U.23 Việt Nam chống trả hiệu quả trước U.23 Hàn Quốc nổi tiếng to và khỏe.

Hạn chế lớn nhất của cầu thủ sinh năm 2007 này có lẽ là kinh nghiệm và khả năng xoay trở. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng trong 10 trận đấu V-League mùa này cho thấy anh đang trưởng thành mạnh mẽ nhờ được trui rèn hiệu quả tại HAGL.

Không chỉ có 1 bàn thắng từ pha tham gia hỗ trợ tấn công, cách Quang Kiệt luôn mạnh mẽ trên sân cỏ, không ngần ngại lao vào các cuộc tranh chấp tóe lửa với các ngoại binh khét tiếng, đang dần tạo ra trong anh một hình bóng chiến binh lì lợm, khác hẳn vẻ bỡ ngỡ trước đây.

Quang Kiệt trong nỗ lực ngăn đường đi bóng của Tiến Linh tại V-League ảnh: Khả Hòa

Ngoài Quang Kiệt, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cũng đang tính toán trao cơ hội cho những người chưa thi đấu phút nào tại Panda Cup 2025 như thủ môn Nguyễn Tân, hậu vệ Văn Hà hay cầu thủ đa năng Đức Anh.

"U.23 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, họ di chuyển nhiều trên sân, có tốc độ tốt và chơi bóng rất hiện đại. Chúng tôi sẽ phân tích lại trận đấu với U.23 Uzbekistan, cân nhắc thể trạng của từng cầu thủ và có những điều chỉnh hợp lý.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam sẽ là thi đấu có tổ chức hơn, giữ vững cự ly đội hình và cải thiện chất lượng trong những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu để đánh giá tổng thể lực lượng", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.