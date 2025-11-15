Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu làm thủ quân đội CAHN, báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thu Bồn
Thu Bồn
15/11/2025 18:07 GMT+7

Trong trận giao hữu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Lion City Sailors tại Singapore, Đoàn Văn Hậu xuất hiện với vai trò đội trưởng, đánh dấu cột mốc quan trọng sau quãng thời gian dài vật lộn cùng chấn thương.

Sự trở lại của Văn Hậu là tín hiệu tích cực với cả đoàn quân của HLV Mano Polking lẫn đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giao hữu diễn ra kín vào tối 14.11 tại Singapore, nằm trong kế hoạch hoạt động của CLB CAHN trong kỳ FIFA Days. Tuy vậy, phải đến ngày 15.11, cả hai đội mới công bố thông tin chính thức trên trang chủ. Đây là cuộc thử lửa được đánh giá quan trọng với CLB CAHN, để chuẩn bị cho các mục tiêu ở sân chơi trong nước và châu lục sắp tới.

Đoàn Văn Hậu đá chính và mang băng đội trưởng

Một trong những điểm nhấn của trận đấu là sự xuất hiện của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài rời xa sân cỏ vì chấn thương gót chân, Văn Hậu lần đầu tiên đá chính trong màu áo CAHN và còn được HLV Mano Polking tin tưởng trao tấm băng đội trưởng. Quyết định này cho thấy hậu vệ sinh năm 1999 đã phần nào đảm bảo được yêu cầu về mặt thể lực và chuyên môn mà ban huấn luyện đặt ra.

Đoàn Văn Hậu làm thủ quân đội CAHN, báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik- Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu (thứ hai từ phải qua) được HLV Polking tin tưởng giao tấm băng đội trưởng

ẢNH: CLB LION CITY SAILORS

Trước đó, Văn Hậu phải trải qua hành trình phục hồi dài và đầy thử thách. Anh ra nước ngoài điều trị chuyên sâu, tuân thủ nghiêm ngặt các phác đồ vật lý trị liệu để vượt qua chấn thương. Với sự kiên trì, Văn Hậu đã từng bước khôi phục sức mạnh và sự linh hoạt. Sự trở lại đầy tự tin trong trận đấu với Lion City Sailors cho thấy nỗ lực của hậu vệ sinh năm 1999 đã có thành quả.

Sự trở lại của Văn Hậu là tín hiệu tích cực không chỉ với CLB CAHN mà còn với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik đang cạnh tranh tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Sau trường hợp của chân sút Nguyễn Xuân Son, thêm một cầu thủ tài năng là Văn Hậu đã bình phục chấn thương. Điều này mang lại tin vui cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.

Đoàn Văn Hậu làm thủ quân đội CAHN, báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik- Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu tái xuất sau thời gian dài vật lộn với chấn thương

ẢNH: CLB LION CITY SAILORS

Trước đây, hậu vệ 26 tuổi luôn là lựa chọn hàng đầu ở hành lang cánh trái. Tuy nhiên, vấn đề là Đoàn Văn Hậu phải nhanh chóng lấy lại phong độ cao nhất. Nếu làm được điều này, anh có khả năng sẽ góp mặt trong đợt tập trung tháng 3.2026, khi đội tuyển Việt Nam tái đấu với Malaysia.

Xem thêm bình luận