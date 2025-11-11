Lại muốn thấy ông Vũ Tiến Thành ăn mừng cực ‘dị’, HAGL phải làm gấp điều này…

HAGL phải thấy thiếu sót của chính mình

Ở các vòng đấu gần nhất tại V-League 2025-2026, HAGL thi đấu đầy cố gắng. Họ cũng giành được số điểm tương đối. Từ vòng 8 đến vòng 11, HAGL kiếm được 5 điểm (1 trận thắng, 2 trận hòa), nhiều hơn tổng số điểm mà họ giành được từ vòng 1 đến vòng 7 (3 điểm, qua 3 trận toàn hòa). Tuy nhiên, số điểm mà HAGL giành được từ vòng 8 đến vòng 11 chỉ là số điểm khích lệ đối với bản thân đội bóng phố núi. Còn nếu so sánh với toàn bộ V-League nói chung, số điểm đấy chưa là gì cả.

Tiền đạo Việt kiều Ryan Hà (áo vàng) phong độ chưa ổn định Ảnh: Khả Hòa

HAGL vẫn cần phải thi đấu tốt hơn ở giai đoạn còn lại tại V-League mùa này, nhằm thoát khỏi nguy cơ rớt hạng. Mà muốn thi đấu tốt hơn, đội bóng phố núi cần những nhân sự tốt hơn, nhất là các nhân sự trên hàng tấn công.

Ở các vòng đấu gần nhất, về mặt tư duy và về chiến thuật, HAGL đã thi đấu tấn công nhiều hơn so với chính họ ở giai đoạn đầu mùa. Các cầu thủ ở tuyến trên của họ đã chịu khó kiểm soát bóng nhiều hơn, áp sát khu vực cấm địa của đối thủ nhiều hơn. Dù vậy, sức tấn công của HAGL vẫn chưa đủ lớn để buộc hàng thủ của đối thủ phải mắc sai lầm và bị đánh bại.

Bổ sung nhân sự cho hàng tấn công

Nguyên nhân là vì nhân sự trên hàng tấn công của HAGL hiện khá mỏng. Tiền vệ tổ chức Marciel Da Silva khá đơn độc trong vai trò tổ chức lối chơi. Tiền đạo Việt kiều Ryan Hà phong độ thiếu ổn định, chân sút ngoại Conceicao Dos Santos gây thất vọng, trong khi tài năng trẻ Trần Gia Bảo mới 17 tuổi, chưa đủ sức để gánh vác trách nhiệm lớn ở V-League.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt trưởng thành thấy rõ so với mùa trước, giúp củng cố hàng thủ của HAGL Ảnh: Khả Hòa

HAGL cần thêm những tiền vệ có khả năng giữ bóng tốt hơn, giống Trần Minh Vương và Châu Ngọc Quang ở mùa giải trước, nhằm chia sẻ gánh nặng cho Marciel. Đội bóng phố núi cũng cần thêm những tiền đạo có tốc độ tốt hơn, khả năng săn bàn sắc bén hơn và phong độ ổn định hơn, so với những tiền đạo mà họ hiện có.

Thuận lợi của HAGL ở chỗ, so với giai đoạn đầu mùa, tinh thần của các cầu thủ trong tay Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành đã tự tin hơn, nhóm các cầu thủ trẻ đang chơi ở hàng phòng ngự như thủ môn Trần Trung Kiên, các trung vệ Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Văn Triệu đều đã trưởng thành hơn hẳn so với mùa trước. Vì thế, nếu HAGL bổ sung được những cầu thủ tấn công tốt trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, đội hình của họ sẽ cân bằng hơn, khả năng thành công trong cuộc đua giành quyền trụ hạng với đội bóng phố núi cũng sẽ tăng lên.

GĐKT Vũ Tiến Thành và màn ăn mừng siêu lạ mắt, giữ lời hứa với trung vệ Quang Kiệt Ảnh: Khả Hòa

Có chi tiết thú vị, sau khi trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt ghi bàn giúp HAGL gỡ hòa 1-1 trước CLB Thanh Hóa ở vòng 11 V-League, GĐKT HAGL Vũ Tiến Thành có màn ăn mừng bằng cách bò trên sân rất lạ mắt. Đây không phải là hành động bộc phát của ông Thành, mà là lời hứa của vị GĐKT dành cho Đinh Quang Kiệt.

Đồng thời, đấy cũng là mong mỏi của ông Thành nói riêng, người hâm mộ HAGL nói chung với tập thể đội bóng. Họ muốn được thấy nhiều khoảnh khắc bùng nổ như thế từ các cầu thủ phố núi, để các thành viên của đội bóng này được dịp thể hiện những màn ăn mừng hết mức như ông Thành vừa thực hiện. Muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc như thế, HAGL cần bổ sung nhân sự chất lượng cho hàng tấn công.