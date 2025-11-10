Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

GĐKT Vũ Tiến Thành giải thích hành động bò dưới sân gây sốt, khi sao HAGL gỡ hòa nghẹt thở

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
10/11/2025 00:43 GMT+7

GĐKT Vũ Tiến Thành giữ đúng lời hứa với Đinh Quang Kiệt sau khi trung vệ trẻ ghi bàn ở phút 90+10, ấn định tỷ số hòa 1-1 trong trận đấu giữa HAGL và CLB Thanh Hóa, thuộc vòng 11 V-League 2025-2026.

Tối 9.11, mạng xã hội phát sốt với hình ảnh Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) của HAGL, ông Vũ Tiến Thành có màn ăn mừng cực dị sau bàn thắng quan trọng. Theo FPT Play, ông Thành cho biết: "Trước các trận đấu, tôi chê Kiệt không biết ghi bàn. Tôi nói rằng nếu Kiệt ghi bàn, tôi sẽ bò dưới sân". Cuối cùng, ông Thành thực hiện lời hứa của mình.

GĐKT Vũ Tiến Thành giải thích hành động bò dưới sân gây sốt, khi sao HAGL gỡ hòa nghẹt thở- Ảnh 1.

Quang Kiệt không chỉ khiến khán giả của sân Pleiku vỡ òa mà còn gây "xôn xao dư luận" vì màn ăn mừng độc đáo của GĐKT Vũ Tiến Thành

ẢNH: KHẢ HÒA

GĐKT Vũ Tiến Thành giải thích hành động bò dưới sân gây sốt, khi sao HAGL gỡ hòa nghẹt thở- Ảnh 2.

GĐKT Vũ Tiến Thành giải thích hành động bò dưới sân gây sốt, khi sao HAGL gỡ hòa nghẹt thở- Ảnh 3.

GĐKT Vũ Tiến Thành giải thích hành động bò dưới sân gây sốt, khi sao HAGL gỡ hòa nghẹt thở- Ảnh 4.

GĐKT Vũ Tiến Thành giải thích hành động bò dưới sân gây sốt, khi sao HAGL gỡ hòa nghẹt thở- Ảnh 5.

Sê ri hành động của ông Vũ Tiến Thành

Đây là bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Quang Kiệt. Trung vệ cao 1,95 m chia sẻ: "Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi tại V-League. Nó sẽ ở mãi trong tôi. Hiệp 1 HAGL chơi không tốt nhưng hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn. Bàn thắng này là điểm tựa của tôi để lên U.23 Việt Nam và sẽ nỗ lực để được dự SEA Games 33".

HLV HAGL nói gì?

Trong khi đó, HLV trưởng HAGL Lê Quang Trãi hạnh phúc: "Tôi cho rằng hôm nay HAGL rất may mắn. Chúng tôi tiếp cận trận đấu không tốt. CLB Thanh Hóa thể hiện rất đáng khen ngợi, chơi trên sân khách nhưng áp đặt được chúng tôi. Họ tiếp cận trận đấu tốt, một trong những tình huống tạo cơ hội có bàn thắng.

Trước đây, tiêu chí quan trọng bậc nhất của học viện trong khâu đánh giá cầu thủ là tư duy, kỹ thuật. Tuy nhiên, sau này, học viện có những thầy khác, có tư duy khác. Có thể quan điểm đánh giá cũ không sai, nhưng còn tùy vào thời điểm. Chúng tôi đang rất may mắn có Quang Kiệt và Trung Kiên, 2 cầu thủ sở hữu thể hình rất tốt".

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Vũ Tiến Thành V-League
