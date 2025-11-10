Lịch thi đấu V-League ngày 10.11: 'Siêu kinh điển' ở Thiên Trường, CLB CAHN gặp thử thách

Đương kim vô địch thất thế

Lúc 18 giờ ngày 18.11, CLB Nam Định tiếp đón đội Hà Nội trên sân Thiên Trường. Lúc này, nhà đương kim vô địch không được đánh giá cao khi chỉ mới có 9 điểm, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Chuỗi phong độ kém (6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng) cùng những chấn thương của các trụ cột khiến niềm tin dành cho CLB Nam Định trở nên lung lay.

Hoàng Hên và các đồng đội đang thi đấu ấn tượng dưới thời HLV Kewell ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, CLB Hà Nội lại đang có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ dưới thời tân HLV trưởng Harry Kewell. Ở vòng 10, đội bóng thủ đô giành chiến thắng đậm 4-0 trước đội PVF-CAND. Ngoài ra, CLB Hà Nội còn có một Hoàng Hên đang chơi cực kỳ thăng hoa. Vì thế, Văn Quyết và các đồng đội được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch và cựu vương vẫn rất hấp dẫn khi đôi bên đều đang khát điểm và những màn chạm trán trong quá khứ cũng đầy kịch tính.

CLB CAHN và mệnh lệnh phải thắng

Lúc 19 giờ 15, CLB CAHN có áp lực phải thắng trên sân nhà Hàng Đẫy khi chạm trán đội Hà Tĩnh. Sau chiến thắng ấn tượng của CLB Ninh Bình trước đội Công an TP.HCM, thầy trò HLV Polking bị bỏ xa đến 7 điểm. Nếu không muốn tụt lại quá sâu, CLB CAHN cần phải giành trọn 3 điểm. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của đội bóng ngành công an khi họ sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp (6 thắng, 2 hòa). Tuy nhiên, CLB Hà Tĩnh vẫn là một đối thủ khó chịu, đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng và khiến CLB CAHN phải chia điểm ở 2 cuộc đối đầu trực tiếp mùa trước.

