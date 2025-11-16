Bùi Vĩ Hào viết tiếp câu chuyện cổ tích cùng U.23 Việt Nam: Giấc mơ SEA Games...

Khoảnh khắc Bùi Vĩ Hào (25) trở lại trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Chụp màn hình

Sự trở lại ngọt ngào của Bùi Vĩ Hào

Bùi Vĩ Hào đang trải qua những khoảnh khắc như trong mơ, từ chỗ tuyệt vọng giấc mơ cùng đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026 đang bừng sáng trước chân sút trẻ này.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bùi Vĩ Hào đã đổ gục xuống trong buổi tập của CLB Becamex TP.HCM sau một pha tranh bóng. Kết quả chụp phim cho thấy anh bị đứt dây chằng cổ chân và nứt xương mác.

Chân sút sinh năm 2003 đã được thực hiện phẫu thuật ở TP.HCM vào đầu tháng 4, nhưng cơ hội tham gia SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á gần như bị khép lại. Việc anh không được đăng ký thi đấu ở lượt đi V-League 2025 - 2026 càng khiến cánh cửa thêm hẹp lại.

Vĩ Hào rất khát khao để trở lại kịp SEA Games 33 ảnh: Ngọc Linh

Nhưng một cách lặng lẽ và đầy quyết tâm, chân sút sinh tại An Giang tự tạo ra cơ hội cho bản thân mình bằng sự kỷ luật theo chế độ ăn uống và tập luyện của bác sĩ, kiên trì bền bỉ từng bước một, với sự ủng hộ mạnh mẽ của bà xã Thảo Vy.

Tinh thần chiến binh đó cộng với sức hồi phục mạnh mẽ của tuổi trẻ đã giúp Bùi Vĩ Hào dần tìm lại những bước chạy đầu tiên, sau đó tập luyện trở lại cùng CLB Becamex TP.HCM từ tháng 10.

Thông tin này liên tục được BHL cập nhật, HLV Kim Sang-sik đã quyết định gọi Bùi Vĩ Hào lên đội tuyển U.23 Việt Nam, trước tiên để kiểm tra phong độ, nhưng sau đó HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thậm chí tung anh vào sân từ phút 75 trận gặp U.23 Trung Quốc.

Sự bổ sung quan trọng cho hàng công

Vĩ Hào nổ súng trong chiến thắng 5-0 trước Myanmar tại AFF Cup 2024 ảnh: Ngọc Linh

Những bước chạy và cảm giác bóng của Vĩ Hào vẫn chưa đạt mức 100%, nhưng khả quan hơn rất nhiều so với những lo lắng trước đó. Thậm chí nếu trọng tài chính xác hơn, chân sút cao 1,80 m này có thể đem về quả phạt đền cho U.23 Việt Nam.

Sự xuất hiện của Vĩ Hào lập tức mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công U.23 Việt Nam vốn đang thiếu hụt nghiêm trọng trung phong cắm đúng nghĩa để cạnh tranh và chia lửa cho Đình Bắc.

U.23 Việt Nam không thiếu tiền đạo biên giỏi như Lê Viktor, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Công Phương hay Văn Khang nhưng chỉ duy nhất Đình Bắc có đủ điều kiện thể hình, kỹ thuật cho vai trò tiền đạo cắm.

Bùi Vĩ Hào được sự hỗ trợ rất lớn của bà xã Thảo Vy ảnh: Linh nhi

Hình ảnh hàng công U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ cao to của U.23 Trung Quốc khi Đình Bắc không thi đấu, và bừng sáng khi Vĩ Hào vào sân có thể là minh chứng rõ nét nhất thể hiện tầm quan trọng của vị trí trung phong.

Chính vì vậy, Vĩ Hào trở lại là tin vui khi U.23 Việt Nam đặt mục tiêu săn HCV SEA Games 33 và đi sâu tại VCK U.23 châu Á 2026. Sau 2 lần lỡ hẹn SEA Games trước đó, anh đang muốn viết lại câu chuyện của mình với niềm tin: ý chí, kỷ luật và khát vọng có thể đem đến điều kỳ diệu.

Phía trước Bùi Vĩ Hào vẫn còn những thách thức, trong cuộc chạy đua với thời gian để tích lũy sức mạnh và tự tin trong những pha tranh chấp thực chiến khắc nghiệt. Nhưng từ lúc này, anh xứng đáng nhận lời khen khi tự thắp sáng hy vọng cống hiến cho U.23 Việt Nam ở sân chơi khu vực và châu lục.