U.23 Việt Nam cần chỉnh lại thước ngắm, trợ lý thầy Kim hé lộ cách đánh bại U.23 Hàn Quốc

Đội U.23 VN nhập cuộc không tốt, chơi thiếu tập trung nên U.23 Uzbekistan đã có bàn thắng ngay phút thứ 4 sau pha phối hợp tốc độ nhanh ở biên trái. So với trận thắng chủ nhà U.23 Trung Quốc cách đây ít ngày, ở trận đấu hôm qua, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh bố trí nhân sự có nhiều thay đổi, chỉ giữ lại 4 cầu thủ, còn tung ra sân 7 nhân tố mới, gồm Trung Kiên, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Cường, Văn Thuận, Lê Viktor và Đình Bắc. U.23 VN đã gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực cấm địa đối thủ. Tuy nhiên mọi thứ đã khả quan hơn trong hiệp 2 khi các chàng trai trẻ VN khai triển tấn công tốt và nhiều thời điểm đưa U.23 Uzbekistan vào thế bị động, chống đỡ khá vất vả.

Điều đáng lưu ý, ở hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt làm mới hàng công với Thanh Nhàn, Văn Khang, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Thái Sơn bên cạnh trung vệ Tuấn Phong và hậu vệ phải Anh Quân. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra sau các pha dứt điểm của Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Hiểu Minh, Lê Viktor… Tiếc rằng các cầu thủ đã hơi vội vã khiến U.23 VN không thể có bàn gỡ hòa.

U.23 VN (20) rút ra được nhiều bài học quý giá khi thua U.23 Uzbekistan Ảnh: BTC

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá: "U.23 VN đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và kỷ luật. Chúng tôi gặp một đối thủ rất mạnh, có tổ chức tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Dù nhận bàn thua sớm, toàn đội đã giữ được sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh và tìm lại nhịp độ thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ, dù vẫn còn những điểm phải cải thiện trong khâu xử lý cuối và khả năng duy trì nhịp pressing. Kết quả này là rất đáng tiếc vì toàn đội đã tạo ra một số cơ hội tốt, nhưng thiếu một chút chính xác và quyết đoán cuối cùng. Tuy nhiên, đây là giải đấu giao hữu quốc tế, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm để hướng tới các giải chính thức sắp tới. Qua trận đấu, các cầu thủ sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn".

Cả U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan đều còn cơ hội đua vô địch Panda Cup

Với kết quả này, đội U.23 VN sẽ phải đánh bại U.23 Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 ngày 18.11 nếu muốn vô địch giải Panda Cup 2025. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh có thể sẽ tận dụng trận cuối ở Trung Quốc để những cầu thủ chưa được thi đấu như Nguyễn Tân, Văn Hà, Đức Anh, Quang Kiệt được ra sân.

Ông Vinh chia sẻ: "U.23 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, họ di chuyển nhiều trên sân, có tốc độ tốt và chơi bóng rất hiện đại. Chúng tôi sẽ phân tích lại trận đấu hôm nay, cân nhắc thể trạng của từng cầu thủ và có những điều chỉnh hợp lý. Mục tiêu của U.23 VN sẽ là thi đấu có tổ chức hơn, giữ vững cự ly đội hình và cải thiện chất lượng trong những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu để đánh giá tổng thể lực lượng".



