Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Trung Quốc thắng sốc Hàn Quốc: U.23 Việt Nam rộng cửa vô địch Panda Cup

Thu Bồn
Thu Bồn
15/11/2025 20:41 GMT+7

Đội chủ nhà U.23 Trung Quốc đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại U.23 Hàn Quốc với tỷ số 2-0, trong ngày tiền đạo Baihelamu Abuduwaili tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Tối 15.11, U.23 Trung Quốc chạm trán với U.23 Hàn Quốc, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025. Trước đó ở lượt trận ra quân, U.23 Trung Quốc thua 0-1 trước U.23 Việt Nam, trong khi U.23 Hàn Quốc đánh bại U.23 Uzbekistan với tỷ số 2-0.

Thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu

U.23 Trung Quốc sau lượt trận đầu tiên sảy chân đã thi đấu cực kỳ quyết tâm trước đội bóng xứ sở kim chi. Chủ nhà chiếm thế chủ động trong quãng thời gian đầu với ý định phủ đầu, nhưng không thể đạt được mục đích. U.23 Hàn Quốc khi "nóng máy" bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn. Hai đội đã chơi khá cân bằng trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Trong hiệp 1, khu trung tuyến trở thành "điểm nóng" trên sân, chứng kiến màn tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội. Dù vậy, các cơ hội được tạo ra là khá hạn chế. Không nhiều pha bóng nguy hiểm rõ rệt được tạo ra.

U.23 Trung Quốc thắng sốc Hàn Quốc: U.23 Việt Nam rộng cửa vô địch Panda Cup- Ảnh 1.

U.23 Trung Quốc gây bất ngờ khi thắng U.23 Hàn Quốc 2-0

ẢNH: CMH

Phải đến cuối hiệp 1, U.23 Hàn Quốc mới có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số. Phút 45+2, sau đường chuyền về hớ hênh về của hậu vệ U.23 Trung Quốc, Kim Yong-hak băng lên khá trống trải nhưng lại đẩy bóng đi quá dài, bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc.

Thế trận cân bằng tiếp tục được 2 đội duy trì trong khoảng nửa đầu thời gian của hiệp 2. Phút 58, Li Zhen Quan đưa bóng vào lưới U.23 Hàn Quốc, nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị. Song, tình huống này như một điềm báo trước về những sóng gió mà khung thành của U.23 Hàn Quốc phải hứng chịu trong thời gian còn lại của trận đấu.

Baihelamu Abuduwaili lập cú đúp bàn thắng cho U.23 Trung Quốc

Sau phút 70, U.23 Trung Quốc bất ngờ bùng nổ khi liên tục chọc thủng lưới đội bóng xứ sở kim chi. U.23 Trung Quốc có bàn mở tỷ số ở phút 72. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Baihelamu Abuduwaili bứt tốc và tung cú sút quyết đoán đưa U.23 Trung Quốc vươn lên dẫn 1-0.

Phút 81, Baihelamu Abuduwaili hoàn thành cú đúp bàn thắng sau pha xử lý đẹp mắt. Từ tình huống mắc sai lầm của hậu vệ Hàn Quốc bên hành lang cánh phải, cầu thủ Trung Quốc cướp bóng và chuyền vào trong cho Baihelamu Abuduwaili đánh gót điệu nghệ, nhân đôi cách biệt cho U.23 Trung Quốc.

Chiến thắng của U.23 Trung Quốc trước U.23 Hàn Quốc bỗng đưa cục diện ở giải Panda Cup 2025 trở nên cân bằng. Cả 4 đội lúc này đều có 3 điểm. U.23 Trung Quốc hiện dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +1. U.23 Hàn Quốc xếp nhì với 3 điểm, hiệu số 0 (2 bàn thắng, 2 bàn thua). U.23 Việt Nam đứng hạng ba với 3 điểm, hiệu số 0 (1 bàn thắng, 1 bàn thua). U.23 Uzbekistan đứng cuối với 3 điểm, hiệu số -1.

Như vậy, U.23 Việt Nam vẫn rộng cửa để đăng quang chức vô địch giải Panda Cup 2025 ở Trung Quốc. Lượt trận cuối vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Trong ngày thi đấu cuối cùng, U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc, còn U.23 Trung Quốc chạm trán U.23 Uzbekistan.


Tin liên quan

U.23 Việt Nam 0-1 U.23 Uzbekistan, Panda Cup 2025: Nỗ lực tìm trận hòa không thành công

U.23 Việt Nam 0-1 U.23 Uzbekistan, Panda Cup 2025: Nỗ lực tìm trận hòa không thành công

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã để thua U.23 Uzbekistan 1-0 ở lượt trận thứ 2 khuôn khổ giải giao hữu Panda Cup 2025 diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc.

Bảng xếp hạng giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tụt hạng, đá U.23 Hàn Quốc ngày nào?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam trung quốc Hàn Quốc Panda Cup 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận