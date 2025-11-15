U.23 Trung Quốc thắng sốc Hàn Quốc: U.23 Việt Nam rộng cửa vô địch Panda Cup

Tối 15.11, U.23 Trung Quốc chạm trán với U.23 Hàn Quốc, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025. Trước đó ở lượt trận ra quân, U.23 Trung Quốc thua 0-1 trước U.23 Việt Nam, trong khi U.23 Hàn Quốc đánh bại U.23 Uzbekistan với tỷ số 2-0.

Thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu

U.23 Trung Quốc sau lượt trận đầu tiên sảy chân đã thi đấu cực kỳ quyết tâm trước đội bóng xứ sở kim chi. Chủ nhà chiếm thế chủ động trong quãng thời gian đầu với ý định phủ đầu, nhưng không thể đạt được mục đích. U.23 Hàn Quốc khi "nóng máy" bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn. Hai đội đã chơi khá cân bằng trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Trong hiệp 1, khu trung tuyến trở thành "điểm nóng" trên sân, chứng kiến màn tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội. Dù vậy, các cơ hội được tạo ra là khá hạn chế. Không nhiều pha bóng nguy hiểm rõ rệt được tạo ra.

U.23 Trung Quốc gây bất ngờ khi thắng U.23 Hàn Quốc 2-0 ẢNH: CMH

Phải đến cuối hiệp 1, U.23 Hàn Quốc mới có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số. Phút 45+2, sau đường chuyền về hớ hênh về của hậu vệ U.23 Trung Quốc, Kim Yong-hak băng lên khá trống trải nhưng lại đẩy bóng đi quá dài, bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc.

Thế trận cân bằng tiếp tục được 2 đội duy trì trong khoảng nửa đầu thời gian của hiệp 2. Phút 58, Li Zhen Quan đưa bóng vào lưới U.23 Hàn Quốc, nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị. Song, tình huống này như một điềm báo trước về những sóng gió mà khung thành của U.23 Hàn Quốc phải hứng chịu trong thời gian còn lại của trận đấu.

Baihelamu Abuduwaili lập cú đúp bàn thắng cho U.23 Trung Quốc

Sau phút 70, U.23 Trung Quốc bất ngờ bùng nổ khi liên tục chọc thủng lưới đội bóng xứ sở kim chi. U.23 Trung Quốc có bàn mở tỷ số ở phút 72. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Baihelamu Abuduwaili bứt tốc và tung cú sút quyết đoán đưa U.23 Trung Quốc vươn lên dẫn 1-0.

Phút 81, Baihelamu Abuduwaili hoàn thành cú đúp bàn thắng sau pha xử lý đẹp mắt. Từ tình huống mắc sai lầm của hậu vệ Hàn Quốc bên hành lang cánh phải, cầu thủ Trung Quốc cướp bóng và chuyền vào trong cho Baihelamu Abuduwaili đánh gót điệu nghệ, nhân đôi cách biệt cho U.23 Trung Quốc.

Chiến thắng của U.23 Trung Quốc trước U.23 Hàn Quốc bỗng đưa cục diện ở giải Panda Cup 2025 trở nên cân bằng. Cả 4 đội lúc này đều có 3 điểm. U.23 Trung Quốc hiện dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +1. U.23 Hàn Quốc xếp nhì với 3 điểm, hiệu số 0 (2 bàn thắng, 2 bàn thua). U.23 Việt Nam đứng hạng ba với 3 điểm, hiệu số 0 (1 bàn thắng, 1 bàn thua). U.23 Uzbekistan đứng cuối với 3 điểm, hiệu số -1.

Như vậy, U.23 Việt Nam vẫn rộng cửa để đăng quang chức vô địch giải Panda Cup 2025 ở Trung Quốc. Lượt trận cuối vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Trong ngày thi đấu cuối cùng, U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc, còn U.23 Trung Quốc chạm trán U.23 Uzbekistan.



