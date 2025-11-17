Chốt lịch thi đấu AFF Cup 2026: Tổ chức ngay sau World Cup, dài nhất lịch sử

AFF Cup 2026 diễn ra trong 33 ngày

AFF Cup 2026 là lần thứ 16 các đội tuyển thuộc các Liên đoàn thành viên Đông Nam Á (AFF) so tài theo chu kỳ hai năm một lần, kể từ giải đầu tiên tổ chức tại Singapore vào năm 1996.

Lễ bốc thăm chính thức AFF Cup 2026 sẽ được tổ chức vào năm sau (thời điểm cụ thể sẽ được AFF công bố). Hai trận play-off nhằm xác định tấm vé cuối cùng vào vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về vào các ngày 2 và 9.6.

Vòng bảng gồm 10 đội sẽ diễn ra từ 24.7 đến 8.8, theo thể thức vòng tròn một lượt tại các quốc gia trong khu vực. Các vòng đấu loại trực tiếp (lượt đi - lượt về) sẽ diễn ra từ 15.8 và khép lại vào 26.8. Như vậy, AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8, với tổng thời gian 33 ngày.

AFF Cup diễn ra từ 24.7 đến 26.8.2026 ẢNH: AFF

Thiếu tướng Khiev Sameth, Chủ tịch AFF, cho biết: "AFF Cup là giải đấu bóng đá quốc tế hàng đầu của Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui mừng thông báo lịch thi đấu tiếp theo đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm, một cột mốc vô cùng ý nghĩa trong hành trình phát triển của giải.

Chúng tôi vô cùng biết ơn người hâm mộ trong khu vực, những người đã luôn dành tình yêu và sự ủng hộ bền bỉ cho giải đấu kể từ năm 1996. Chúng tôi mong được cùng hàng triệu người hâm mộ bóng đá tại ASEAN và nhà tài trợ mới Hyundai Motor Company tôn vinh những thành tựu đã đạt được của giải đấu, tiếp tục đưa giải vươn tầm quốc tế và củng cố giá trị bền vững trong nhiều thập kỷ tới".

Ông Sunny Kim, Chủ tịch Hyundai Motor Asia Pacific, chia sẻ: "Tại Hyundai, chúng tôi tin rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một nền tảng mạnh mẽ để gắn kết và lan tỏa sức mạnh cộng đồng, phản ánh tầm nhìn 'Tiến bộ vì Nhân loại'. Với hơn 26 năm đồng hành cùng bóng đá toàn cầu, Hyundai tự hào trở thành nhà tài trợ chính thức của Hyundai Cup nhân dịp kỷ niệm 30 năm của giải, một cột mốc của di sản và sự phát triển.

Với thông báo ngày hôm nay, Hyundai tiếp tục bước đi mới trong sứ mệnh tạo ra những giá trị vượt ra ngoài lĩnh vực di chuyển, sử dụng sức mạnh của bóng đá để kết nối và truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trong khu vực ASEAN".

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Tại giải đấu diễn ra cuối năm 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik hạ Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 ở chung kết để đoạt danh hiệu vô địch Đông Nam Á thứ ba trong lịch sử.