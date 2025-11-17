Đối thủ U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 lơ là, HLV Kim Sang-sik tính bán kết

U.23 Malaysia sớm bỏ cuộc SEA Games 33, U.23 Việt Nam dễ dàng vào bán kết?

"Tôi thực sự không hiểu tại sao Nafuzi lại không nắm bắt được khoảnh khắc này (khoảng thời gian FIFA Days tháng 11). Đây là cơ hội hoàn hảo để triệu tập các cầu thủ, thử nghiệm họ và bắt đầu định hình đội hình dự SEA Games 33. Giờ đây, thời gian quý báu đang trôi qua", cựu danh thủ bóng đá Malaysia, ông Jamal Nasir chỉ trích sau khi nghe tin HLV Nafuzi Zain thừa nhận không thể tập trung đội U.23 Malaysia dịp này.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ rộng đường vào bán kết SEA Games 33, khi đối thủ vòng bảng U.23 Malaysia có thể sớm bỏ cuộc vì thiếu sự chuẩn bị Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Jamal Nasir đã cáo buộc HLV Nafuzi Zain dù với bất cứ lý do bào chữa nào, thì đây vẫn là hành động "lơ là", thiếu trách nhiệm, trong khi đang dẫn dắt đội U.23 Malaysia chuẩn bị cho một giải đấu lớn như SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây và nhận sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Đặc biệt, bối cảnh hiện nay, đội U.23 Malaysia được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm tin cho người hâm mộ, giữa cuộc khủng hoảng nhập tịch "lậu" của bóng đá nước này và đang bị FIFA xử phạt.

"Nếu không tập trung tập luyện để thử nghiệm và đấu tập dịp này, làm sao biết cầu thủ nào thực sự sẵn sàng? Nafuzi có thể có lý do của mình, nhưng theo quan điểm của tôi với tư cách là một cựu cầu thủ và HLV, đây là sự lơ là. Ngay cả khi các CLB không cho phép cầu thủ lên tuyển, ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia (U.23 Malaysia) nên chủ động hơn", ông Jamal Nasir nhấn mạnh.

"Khoảng thời gian FIFA Days hiện nay (từ ngày 10 đến 18.11) là phù hợp dành cho các trận giao hữu, hoặc là một đợt tập huấn và đánh giá cầu thủ. Đây không chỉ là vấn đề của giải đấu. Đó là việc xây dựng một tiêu chuẩn, đào tạo ra những cầu thủ tự tin, được thử thách, sẵn sàng thi đấu, chứ không chỉ đơn thuần là tham gia", ông Jamal Nasir chia sẻ thêm.

Do đó, việc HLV Nafuzi Zain không chủ động và không đề xuất tập trung đội U.23 Malaysia dịp này, cho thấy nhà cầm quân này hoàn toàn bị động và chưa rõ kế hoạch sắp tới sẽ ra sao khi các trận bóng đá nam SEA Games 33 đã cận kề (thi đấu từ ngày 3.12).

U.23 Việt Nam (giữa) đang thi đấu ở Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 33, liên tiếp nhận tin vui khi các đối thủ cạnh tranh đối mặt nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"SEA Games 33 diễn ra ngoài khung thời gian FIFA Days, khiến FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) sẽ khó yêu cầu các CLB cho phép cầu thủ của họ đến tập trung đội tuyển.

Vì vậy, khung thời gian tháng 11 này được cho là thời điểm tốt nhất để tổ chức các trận giao hữu, đánh giá cầu thủ dự bị và chốt danh sách cuối cùng. Nhưng đội U.23 Malaysia hoàn toàn bất động, họ cũng sẽ không có trận giao hữu chuẩn bị nào trước khi dự SEA Games 33. Đây là điều thật sự đáng lo, thậm chí là không có hy vọng nào khi đến giải đấu", ông Jamal Nasir bày tỏ sự lo ngại.

Tại SEA Games 33, U.23 Malaysia nằm cùng bảng B với U.23 Việt Nam và U.23 Lào. Theo lịch thi đấu mới nhất, các trận ở bảng đấu này đều diễn ra tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân U.23 Lào gặp U.23 Việt Nam ngày 4.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 7.12; và trận cuối U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12. Các trận đều diễn ra cùng lúc 18 giờ 30.

Với sự chuẩn bị một cách lơ là như hiện nay, U.23 Malaysia được đánh giá coi như đã sớm bỏ cuộc tại SEA Games 33. Trong lúc các đối thủ như U.23 Việt Nam đã sớm chuẩn bị và đang thi đấu rất thành công tại giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc, đối đầu với các đối thủ mạnh như U.23 Trung Quốc (thắng tỷ số 1-0) và U.23 Uzbekistan (thua tỷ số 0-1), cũng như sắp gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 18.11.

U.23 Malaysia trước đó cũng có một năm thi đấu đầy thất vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Nafuzi Zain, khi sớm bị loại ở vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á, và cũng không vượt qua vòng loại giải U.23 châu Á.

Kỳ SEA Games 33 được xem là hy vọng cuối cùng để thay đổi tình hình, nhưng mọi thứ đến nay cho thấy bóng đá Malaysia có thể lại nhận thêm một kết cục tệ hại nữa.