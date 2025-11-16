Vắng Ronaldo vì án phạt, Bồ Đào Nha vẫn thắng Armenia với tỷ số kinh ngạc 9-1: Có vé World Cup

Ronaldo có hành động lạ

Với chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Ireland, Ronaldo không thể ra sân ở trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha ở bảng F, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu gặp Armenia. Thậm chí, án phạt mà ngôi sao 40 tuổi phải nhận có thể lên đến 3 trận nếu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xác định hành vi phạm lỗi của anh mang tính bạo lực.

Dù vậy, ngay trước khi trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Armenia diễn ra, Ronaldo đã gây chú ý khi đăng dòng trạng thái với nội dung: “Cố lên nào! Cùng chiến đấu hôm nay và mãi mãi! Hãy vì đội tuyển Bồ Đào Nha và vì lá cờ của chúng ta” lên trang cá nhân. Truyền thông Bồ Đào Nha đánh giá, đây là hành động cực lạ của Ronaldo vì trước đây anh chưa bao giờ nhắn nhủ bất kỳ thông điệp nào trước mỗi trận đấu.

Ronaldo cay đắng rời sân khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Ireland ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Bồ Đào Nha chơi hay không tưởng, ghi 9 bàn dù thiếu Ronaldo

Tưởng chừng như việc vắng Ronaldo sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng ngược lại họ có trận đấu tưng bừng không tưởng. Trong hiệp 1, “Selecao” châu Âu bóp nghẹt đối thủ với tỷ lệ cầm bóng đến 80%, tung ra 17 cú sút. Sự hiệu quả cũng được các học trò của HLV Roberto Martinez thể hiện khi ghi đến 5 bàn vào lưới đội tuyển Armenia.

Joao Neves dù xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm, chơi xa khung thành đối phương nhưng bất ngờ lại là cầu thủ chơi rực sáng nhất trong hiệp 1, với cú đúp bàn thắng ở các phút 30 và 41. Trong khi đó, 3 bàn còn lại của đội tuyển Bồ Đào Nha được thực hiện bởi Renato Veiga (phút thứ 7), Gonçalo Ramos (phút 28) và Bruno Fernandes (phút 45+3). Phía đối diện, dù rất cố gắng nhưng bàn thắng ở phút 18 của Eduard Spertsyan là tất cả những gì mà đội tuyển Armenia làm được.

Hiệp đấu quá dễ dàng của đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Sau khi ghi 5 bàn thắng, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn không dừng lại, tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công ở hiệp 2. So với hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà còn lớn hơn: 85%. Ở các phút 51 và 72, Bruno Fernandes ghi liên tiếp 2 bàn từ chấm phạt đền, nâng tỷ số lên thành 7-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 81 và 90+2, lần lượt Joao Neves, Francisco Conceicao lập công, ấn định thắng lợi 9-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Thắng đậm Armenia 9-1, đội tuyển Bồ Đào Nha có 13 điểm sau 6 vòng đấu, xếp đầu bảng F. Các học trò của HLV Roberto Martinez cũng chính thức trở thành đội thứ 3 của khu vực châu Âu, sau đội tuyển Anh và Pháp có mặt ở World Cup 2026. Trong lịch sử, đây cũng là lần thứ 6 Bồ Đào Nha có mặt ở sân chơi bóng đá danh giá nhất hành tinh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội tuyển Ireland bất ngờ đánh bại Hungary 3-2. Kết quả này giúp đội tuyển Ireland có 10 điểm sau 6 trận, vượt mặt chính Hungary để xếp thứ 2 bảng F, qua đó có suất dự vòng play-off.