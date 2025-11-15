Cristiano Ronaldo và cơn ác mộng ở Dublin

CH I RELAND thắng OANH LIỆT

Vắng bóng ở đấu trường World Cup suốt 23 năm nay, CH Ireland tưởng sẽ lỡ hẹn lần nữa khi chơi bết bát, thua cả Armenia, mới thắng 1 trận suốt từ đầu vòng loại kỳ này cho đến trước khi gặp đối thủ mạnh Bồ Đào Nha rạng sáng hôm qua (14.11). Kết quả, chiến thắng 2-0 giúp Ireland hồi sinh, tìm lại hy vọng từ chỗ gần như bị loại hẳn. Người hùng là gương mặt trẻ Troy Parrott. Tiền đạo 23 tuổi, mang áo số 7 trong đội tuyển Ireland, vừa có trận đấu "hay nhất từ khi khởi nghiệp". Anh ghi cả hai bàn cho đội chủ nhà ngay trong hiệp 1. Tuy lép vế trong suốt trận, nhưng Ireland thắng nhờ khả năng phòng thủ chắc chắn và những pha phản công sắc bén.





Cristiano Ronaldo đã gặp “ác mộng” tại CH Ireland ẢNH: AFP

Tuy vẫn còn đứng áp chót, thua điểm đội nhì bảng Hungary, nhưng nếu Ireland thắng Hungary trong cuộc quyết đấu cuối cùng thì họ sẽ kịp vươn lên giành quyền thi đấu play-off. Trong khi đó, hành trình đến World Cup 2026 của Bồ Đào Nha bị trì hoãn. Sau 3 trận thắng tuyệt đối, Bồ Đào Nha tự làm khổ mình khi để đội khách Hungary gỡ hòa 2-2 trong phút bù giờ ở loạt trận trước (nếu thắng, Bồ Đào Nha đã chính thức lấy vé ở thời điểm ấy), lại bất ngờ thua Ireland trong loạt trận này. Hậu quả là họ còn phải cố gắng lấy điểm ở loạt trận chót (gặp Armenia ngày 16.11).

Chi tiết chủ đạo khiến đội tuyển Bồ Đào Nha của lão tướng Ronaldo trở thành trung tâm chú ý trong loạt trận vừa qua không phải là kết quả thua Ireland, mà là chiếc thẻ đỏ cực kỳ tai hại cho Ronaldo ở phút 61. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp với 226 trận đấu quốc tế, Ronaldo lĩnh thẻ đỏ trong màu áo ĐTQG.

S ỐT RUỘT CHỜ PHÁN QUYẾT CỦA FIFA

Trớ trêu ở chỗ, Ronaldo đã phát biểu đình đám trước loạt trận vừa qua, rằng anh biết chắc sẽ bị khán giả đối phương la ó chế giễu, nhưng sẽ thể hiện phong cách đĩnh đạc cho ra dáng một ngôi sao gương mẫu. Quả đúng: khán giả Dublin đã chế giễu Ronaldo, nhưng lời hứa "gương mẫu" thì anh chẳng những không thực hiện, mà còn làm ngược lại. Ronaldo bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật cùi chỏ vào người đối phương. Trọng tài ban đầu chỉ phất thẻ vàng, nhưng thay đổi quyết định sau khi xem lại hình ảnh qua VAR.

C ĂNG THẲNG KHU VỰC CHÂU ÂU 29/48 đội đã giành quyền lọt vào vòng chung kết World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và 26 đội vượt qua vòng loại tính đến ngày 14.11. Trong đó, khu vực châu Á (8 đội) là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc và Qatar cùng Ả Rập Xê Út là 2 đội mới nhất sau vòng loại thứ tư; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 9 đội từ khu vực châu Phi là Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Senegal, Nam Phi và Tunisia. Khu vực châu Âu có 16 suất nhưng đến thời điểm này chỉ mới có đội tuyển Anh và Pháp đạt được. Lĩnh Nam

Theo luật FIFA, hành vi giật cùi chỏ dẫn đến hình phạt thẻ đỏ, nhiều khả năng sẽ đi kèm với án treo giò tối thiểu 3 trận. Ronaldo và giới hâm mộ của anh hiện đang sốt ruột chờ nghe phán quyết từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA về sự việc này.

Ai cũng biết, niềm đam mê lớn trong đoạn cuối sự nghiệp rất hào hùng của Ronaldo là làm nên hàng loạt kỷ lục bất tử. Chẳng hạn như kỷ lục ghi đến 1.000 bàn thắng, hoặc các kỷ lục liên quan đến đấu trường World Cup. Mới đây, Ronaldo xác nhận: World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng anh tham dự World Cup (lão tướng Lionel Messi của Argentina thì chưa hề xác nhận điều tương tự). Vậy, có thể xuất hiện hàng loạt kỷ lục gắn liền với tên tuổi Cristiano Ronaldo: 6 lần dự VCK World Cup; ghi bàn ở 6 VCK World Cup; 27 trận đấu tại VCK World Cup (kỷ lục hiện thời là 26 trận, Ronaldo đã có 22 trận)...

Sẽ rắc rối to nếu FIFA treo giò Ronaldo trong 3 trận chính thức. Khái niệm "chính thức" không bao gồm các trận giao hữu, nghĩa là chỉ tính trận vòng loại cuối cùng của Bồ Đào Nha, tiếp theo là các trận đấu ở VCK World Cup 2026. Hy vọng thiết lập các kỷ lục hào hùng của Ronaldo sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha còn đối diện câu hỏi lớn: có nên đưa một cầu thủ bị treo giò nhiều trận (nếu quả như thế) vào danh sách dự World Cup?