Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Tranh cãi AFF Cup 2026 thi đấu tận 1 tháng, kéo dài hơn cả World Cup: Đụng độ giải VĐQG?

Giang Lao
Giang Lao
15/11/2025 11:01 GMT+7

Giới chuyên gia bóng đá khu vực bày tỏ lo ngại giải AFF Cup (ASEAN Cup hiện nay) được tổ chức vào mùa hè sang năm ngay sau World Cup 2026 kết thúc, nhưng kéo dài hơn một tháng dù chỉ có 10 đội tham dự.

AFF Cup kéo dài để làm gì?

Không khó để nhận thấy các kỳ AFF Cup nếu tính từ giai đoạn 2004 - 2016 và 2018 cho đến nay, thể thức thi đấu kéo dài bao gồm vòng bảng đá sân nhà tập trung, rồi vòng bảng sân nhà - sân khách. Trước khi bước vào vòng knock-out cũng đá thể thức sân nhà - sân khách từ bán kết đến chung kết, kéo dài từ 1 tháng trở lên.

Tranh cãi AFF Cup 2026 thi đấu tận 1 tháng, kéo dài hơn cả World Cup: Đụng độ giải VĐQG?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, sẽ có hội chinh phục thêm ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup sắp ra đời

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thể thức này từng tạo nên sức hút rất lớn cho người xem khắp khu vực Đông Nam Á, nhưng nay nó có vẻ đã lỗi thời, vì sự thay đổi lớn của bóng đá khu vực khi hầu hết các giải VĐQG đều đã chuyển sang thi đấu kiểu mùa giải như tại châu Âu (thi đấu từ mùa hè đến mùa xuân năm sau). Giải MLS (Mỹ) cũng vừa quyết định thay đổi theo mô hình này kể từ năm 2027.

Vì vậy, việc AFF Cup 2026 thay đổi thời điểm tổ chức (chuyển từ cuối năm để trở lại thi đấu vào mùa hè như lần gần nhất năm 1998 ở Việt Nam), nhưng vẫn tiếp tục thi đấu kéo dài ngay sau World Cup ở Mỹ, Canada và Mexico kết thúc, đã gặp ngay không ít các ý kiến phản ứng.

Cụ thể, AFF Cup 2026 thi đấu từ ngày 24.7 đến ngày 26.8.2026, chỉ khoảng gần một tuần sau khi trận chung kết World Cup 2026 ở Mỹ kết thúc. Trong đó, vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 24.7 đến 8.8.2026. Sau đó là giai đoạn vòng knock-out thi đấu sân nhà và sân khách từ các trận bán kết đến chung kết, từ ngày 15 đến 26.8.2026. Coi như kéo dài trong vòng gần một tháng, nhưng chỉ có 10 đội tham dự.

"World Cup 2022 có 32 đội tham dự, nhưng diễn ra trong vòng khoảng một tháng. World Cup 2026 tăng 48 đội, cũng diễn ra trong 32 ngày. Thế nhưng, AFF Cup chỉ có 10 đội trong khu vực lại diễn ra kéo dài quá lâu, thậm chí lâu hơn cả World Cup 2022. 

Điều này sẽ khiến các giải đấu quốc nội cũng có thể phải điều chỉnh ngày khai mạc. Vì hầu hết, các giải VĐQG ở Đông Nam Á hiện nay đều bắt đầu mùa giải mới từ mùa hè và kết thúc vào mùa xuân năm sau", trang Footy Rankings, chuyên tính điểm bảng xếp hạng FIFA, các đấu VĐQG khu vực và châu Á, bày tỏ sự lo ngại trước lịch thi đấu mới của AFF Cup 2026.

"Một giải đấu với 10 đội tham dự kéo dài gần một tháng, cộng thêm vòng knock-out, thực sự còn dài hơn cả World Cup. Giải đấu này (AFF Cup 2026) kết thúc ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu, và có vẻ như hầu hết các đội tuyển sẽ không có đội hình mạnh nhất của mình. Vì đó là giai đoạn các CLB cũng phải chuẩn bị cho mùa giải mới sắp bắt đầu", nhà báo Sivan John của Malaysia cho biết.

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng, AFF Cup nên trở lại thể thức thi đấu gói gọn trong vòng khoảng 2 tuần như trước đây (giai đoạn 1996 - 2002) và diễn ra trong lịch FIFA Days. Điều này giúp các đội tuyển triệu tập được thành phần mạnh nhất tham dự và tăng sức cạnh tranh.

Thêm một yếu tố nữa, có thể từ năm 2027, FIFA sẽ chính thức tổ chức giải FIFA ASEAN Cup, qua đó cũng có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức hút của AFF Cup, do thể thức thi đấu kéo dài quá lâu khiến không chỉ CĐV mệt mỏi mà các CLB cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.

Tin liên quan

HLV đội Indonesia lo mất HCV bóng đá nam SEA Games 33 về tay U.23 Việt Nam

HLV đội Indonesia lo mất HCV bóng đá nam SEA Games 33 về tay U.23 Việt Nam

Theo HLV Indra Sjafri của U.23 Indonesia, việc bảo vệ HCV bóng đá nam tại SEA Games 33 rất khó khăn, bắt buộc phải có lực lượng mạnh nhất mới có thể cạnh tranh với chủ nhà Thái Lan và ứng cử viên số 1 U.23 Việt Nam.

Bóng đá Malaysia vẫn chờ FIFA, CĐV cáo buộc FAM 'vô trách nhiệm'

Malaysia chưa bỏ ý định kháng cáo lên CAS, FAM khắc khoải chờ FIFA

Khám phá thêm chủ đề

AFF Cup FIFA World Cup 2026 giải VĐQG AFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận