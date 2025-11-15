Tranh cãi AFF Cup 2026 thi đấu tận 1 tháng, kéo dài hơn cả World Cup: Đụng độ giải VĐQG?

AFF Cup kéo dài để làm gì?

Không khó để nhận thấy các kỳ AFF Cup nếu tính từ giai đoạn 2004 - 2016 và 2018 cho đến nay, thể thức thi đấu kéo dài bao gồm vòng bảng đá sân nhà tập trung, rồi vòng bảng sân nhà - sân khách. Trước khi bước vào vòng knock-out cũng đá thể thức sân nhà - sân khách từ bán kết đến chung kết, kéo dài từ 1 tháng trở lên.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, sẽ có hội chinh phục thêm ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup sắp ra đời Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thể thức này từng tạo nên sức hút rất lớn cho người xem khắp khu vực Đông Nam Á, nhưng nay nó có vẻ đã lỗi thời, vì sự thay đổi lớn của bóng đá khu vực khi hầu hết các giải VĐQG đều đã chuyển sang thi đấu kiểu mùa giải như tại châu Âu (thi đấu từ mùa hè đến mùa xuân năm sau). Giải MLS (Mỹ) cũng vừa quyết định thay đổi theo mô hình này kể từ năm 2027.

Vì vậy, việc AFF Cup 2026 thay đổi thời điểm tổ chức (chuyển từ cuối năm để trở lại thi đấu vào mùa hè như lần gần nhất năm 1998 ở Việt Nam), nhưng vẫn tiếp tục thi đấu kéo dài ngay sau World Cup ở Mỹ, Canada và Mexico kết thúc, đã gặp ngay không ít các ý kiến phản ứng.

Cụ thể, AFF Cup 2026 thi đấu từ ngày 24.7 đến ngày 26.8.2026, chỉ khoảng gần một tuần sau khi trận chung kết World Cup 2026 ở Mỹ kết thúc. Trong đó, vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 24.7 đến 8.8.2026. Sau đó là giai đoạn vòng knock-out thi đấu sân nhà và sân khách từ các trận bán kết đến chung kết, từ ngày 15 đến 26.8.2026. Coi như kéo dài trong vòng gần một tháng, nhưng chỉ có 10 đội tham dự.

"World Cup 2022 có 32 đội tham dự, nhưng diễn ra trong vòng khoảng một tháng. World Cup 2026 tăng 48 đội, cũng diễn ra trong 32 ngày. Thế nhưng, AFF Cup chỉ có 10 đội trong khu vực lại diễn ra kéo dài quá lâu, thậm chí lâu hơn cả World Cup 2022.

Điều này sẽ khiến các giải đấu quốc nội cũng có thể phải điều chỉnh ngày khai mạc. Vì hầu hết, các giải VĐQG ở Đông Nam Á hiện nay đều bắt đầu mùa giải mới từ mùa hè và kết thúc vào mùa xuân năm sau", trang Footy Rankings, chuyên tính điểm bảng xếp hạng FIFA, các đấu VĐQG khu vực và châu Á, bày tỏ sự lo ngại trước lịch thi đấu mới của AFF Cup 2026.

"Một giải đấu với 10 đội tham dự kéo dài gần một tháng, cộng thêm vòng knock-out, thực sự còn dài hơn cả World Cup. Giải đấu này (AFF Cup 2026) kết thúc ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu, và có vẻ như hầu hết các đội tuyển sẽ không có đội hình mạnh nhất của mình. Vì đó là giai đoạn các CLB cũng phải chuẩn bị cho mùa giải mới sắp bắt đầu", nhà báo Sivan John của Malaysia cho biết.

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng, AFF Cup nên trở lại thể thức thi đấu gói gọn trong vòng khoảng 2 tuần như trước đây (giai đoạn 1996 - 2002) và diễn ra trong lịch FIFA Days. Điều này giúp các đội tuyển triệu tập được thành phần mạnh nhất tham dự và tăng sức cạnh tranh.

Thêm một yếu tố nữa, có thể từ năm 2027, FIFA sẽ chính thức tổ chức giải FIFA ASEAN Cup, qua đó cũng có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức hút của AFF Cup, do thể thức thi đấu kéo dài quá lâu khiến không chỉ CĐV mệt mỏi mà các CLB cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.