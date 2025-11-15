HLV đội Indonesia lo mất HCV bóng đá nam SEA Games 33 về tay U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam quy tụ lực lượng hàng đầu, U.23 Indonesia thì sao?

HLV Indra Sjafri cho biết: "Tôi ủng hộ ý tưởng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, về việc chúng tôi (đội U.23 Indonesia) sẽ được sử dụng những cầu thủ giỏi nhất tại SEA Games 33 để bảo vệ thành quả HCV đoạt được năm 2023.

Nhưng đây là điều không hề dễ dàng, vì SEA Games không nằm trong lịch trình FIFA Days. Chủ tịch PSSI chắc chắn là đang cố gắng vận động để các cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở các CLB nước ngoài có thể trở về thi đấu tại SEA Games, và chúng tôi, ban huấn luyện, hiện chỉ biết chờ đợi và rất hy vọng vào điều đó sẽ thành công".

Indonesia dồn mọi sự chuẩn bị cho đội U.23 (áo trắng) quyết cạnh tranh U.23 Việt Nam để bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Indra Sjafri cũng nhìn nhận, tại SEA Games 33, cuộc cạnh tranh chiếc HCV môn bóng đá nam chắc chắn chỉ xoay quanh 3 đội mạnh nhất khu vực hiện nay, đó là U.23 Thái Lan (chủ nhà) và đội U.23 Việt Nam xứng đáng là ứng cử viên số 1 do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đã triệu tập lực lượng hàng đầu. Và dĩ nhiên là U.23 Indonesia, đội đã đoạt HCV lần đầu tiên sau 32 năm dài chờ đợi tại Campuchia năm 2023 do chính HLV Indra Sjafri dẫn dắt.

"Các đối thủ đều rất mạnh và sớm tập trung lực lượng hùng hậu để cạnh tranh, trong khi chúng tôi tiếp tục chờ đợi những nỗ lực của PSSI liên quan đến các cầu thủ (đang thi đấu ở nước ngoài) vẫn đáp ứng các yêu cầu của quy định dự SEA Games 33, bao gồm Marselino Ferdinan, Adrian Wibowo và một số cầu thủ khác, liệu họ có được CLB cho trở về thi đấu đội tuyển U.23 Indonesia hay không đến giờ chưa rõ", HLV Indra Sjafri bày tỏ trong cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa U.23 Indonesia gặp U.23 Mali lúc 20 giờ ngày 15.11 tại TP.Bogor (Indonesia).

Marselino Ferdinan và Adrian Wibowo đều là các cầu thủ hàng đầu của bóng đá Indonesia hiện nay, cả 2 đều nhiều lần khoác áo đội tuyển thi đấu tại vòng loại World Cup 2026. Marselino Ferdinan (21 tuổi, hiện khoác áo CLB AS Trencin tại Slovakia), trong khi Adrian Wibowo (19 tuổi, đang thi đấu cho đội Los Angeles FC tại giải MLS, Mỹ).

Marselino Ferdinan (7) là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Indonesia hiện nay. Anh đã dự SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023 Ảnh: Ngọc Dương

Sự bổ sung 2 cầu thủ xuất sắc này (đã được đăng ký trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ), chắc chắn sẽ tăng sức mạnh đáng kể cho đội U.23 Indonesia. Hiện U.23 Indonesia đã có sự tập trung của một số cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan như Mauro Zijlstra cùng với Jens Raven, Rafael Struick, Ivar Jenner và Dion Markx.

Bên cạnh đó là các cầu thủ bản xứ xuất sắc gồm Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Arkhan Fikri, Hokky Caraka và Ricky Pratama. Ngoài ra, HLV Indra Sjafri cũng sẽ triệu tập thêm trung vệ xuất sắc Justin Hubner, cầu thủ hiện đang chơi cho CLB Fortuna Sittard thuộc giải VĐQG Hà Lan.

Tuy nhiên, những hy vọng của HLV Indra Sjafri về việc sẽ có một đội hình mạnh nhất cho U.23 Indonesia dự SEA Games 33 để bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam trước sự cạnh tranh của U.23 Việt Nam và đội chủ nhà Thái Lan, vẫn phải chờ đợi sự cố gắng và dàn xếp của Chủ tịch PSSI với các CLB ở nước ngoài. Đây là điều hoàn toàn không dễ, theo CNN Indonesia.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 ra sao? Tại SEA Games 33, U.23 Indonesia nằm ở bảng C cùng với các đội U.23 Myanmar, Philippines và Singapore. Theo lịch thi đấu mới nhất, đội U.23 Indonesia sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại TP.Chiang Mai. Gồm trận ra quân gặp U.23 Singapore ngày 5.12, gặp U.23 Philippines ngày 8.12 và gặp U.23 Myanmar ngày 12.12, đều trên sân 700th Anniversary. Trong khi đó, ở bảng A là đội chủ nhà U.23 Thái Lan cùng với Campuchia và Timor Leste, thi đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok. U.23 Thái Lan ra quân gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12, gặp U.23 Campuchia ngày 11.12. Xen kẽ là trận U.23 Campuchia gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12. Đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U.23 Malaysia và đội Lào. Lịch thi đấu mới nhất, đội U.23 Việt Nam thi đấu các trận vòng bảng đều tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân gặp U.23 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4.12, và trận gặp U.23 Malaysia cùng giờ ngày 11.12. Xen kẽ là trận U.23 Malaysia gặp U.23 Lào cũng cùng giờ ngày 7.12. Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18.12, ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, với 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết (thi đấu ngày 15.12). Sau đó, là các trận tranh HCV và HCĐ (cùng ngày 18.12), đều diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok.



