Bóng đá Malaysia vẫn chờ FIFA, CĐV cáo buộc FAM 'vô trách nhiệm'

FAM chưa bỏ cuộc sớm, níu kéo hy vọng mong manh

Theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena: "Vụ kiện ở CAS vẫn còn! Quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi xác nhận cơ quan này đã nộp đơn xin giải trình bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày theo quy định, sau khi quyết định của Ủy ban Phúc thẩm FIFA được công bố vào ngày 3.11". Qua đó, cho thấy cơ quan bóng đá Malaysia chưa từ bỏ hy vọng.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, các báo khác ở Malaysia như The Star hay New Straits Times không mấy phấn chấn trước thông tin này, dù trước đó họ đã ngờ vực việc FAM có thể đã tính đến khả năng sẽ bỏ cuộc sớm, vì hoàn toàn "bí mật" trong việc xác nhận có gửi đơn lên FIFA (xin lý do đầy đủ) và khả năng kháng cáo ra CAS hay không.

Sự việc chỉ được xác nhận vào ngày 14.11, khi quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi trả lời phỏng vấn kênh Arena Metro và cho biết một cách ngắn gọn: "Chúng tôi đã yêu cầu (một lời giải thích đầy đủ bằng văn bản) từ FIFA. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi và vẫn chưa nhận được".

Tuy nhiên, thời điểm FAM gửi yêu cầu cho FIFA khi nào, ngay sau phán quyết ngày 3.11 hay mới đây, thì ông Yusoff Mahadi không nói rõ.

Dư luận ở Malaysia cho rằng, phản ứng của ông Yusoff Mahadi không cụ thể, thực chất chỉ là phản hồi cáo buộc FAM "vô trách nhiệm" vì giữ thái độ bí mật trong việc có gửi đơn lên FIFA hay không, sau khi thời hạn 10 ngày đã hết (ngày 13.11). Qua đó, để xin "quyết định có căn cứ" hoặc lý do đầy đủ bằng văn bản liên quan đến quyết định của Ủy ban Phúc thẩm FIFA giữ nguyên hình phạt đối với tổ chức này và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Thông tin từ quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi và tổ chức này vẫn đang chờ đợi FIFA, cũng cho thấy mọi việc nay không còn nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan bóng đá Malaysia, khiến họ gần như chỉ đối phó với dư luận.

Những bằng chứng của FIFA đã công bố được củng cố ngày càng chắc chắn. Do đó, những văn bản mà FAM đang chờ đợi, cũng sẽ không có gì thay đổi từ phán quyết của Ủy ban Phúc thẩm FIFA khi đã bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM.

Tình thế 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đến nay diễn biến đầy bất lợi, một số đã bị CLB thanh lý hợp đồng. Họ cũng hết cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, Ủy ban Phúc thẩm FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Đơn kháng cáo của FAM liên quan đến hình phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra vào tháng 9 sau khi bị cáo buộc đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về hành vi làm giả giấy tờ. Quyết định của Ủy ban Phúc thẩm FIFA đồng nghĩa với việc FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) theo quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật FIFA, đồng thời treo giò 12 tháng và phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) đối với 7 cầu thủ liên quan vẫn được giữ nguyên.

Sau đó, FAM thông báo rằng cơ quan quản lý sẽ đưa vụ việc lên CAS. FAM có 10 ngày để yêu cầu quyết định bằng văn bản (kết thúc ngày 13.11) và sau khi nhận được quyết định, họ có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên CAS.

Khả năng FAM lật ngược bản án ở CAS là cực kỳ thấp, theo đánh giá của giới chuyên gia và pháp lý thể thao ở Malaysia. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn đang trì hoãn với hy vọng mong manh, trước hết là chờ qua thời điểm đội tuyển Malaysia sắp thi đấu với đội Nepal vào ngày 18.11 tới đây tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việc có thông tin bỏ cuộc sớm hoặc vẫn chưa xác nhận gửi đơn lên FIFA xin giải trình bằng văn bản, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội bộ đội tuyển nước này. Bên cạnh đó, cũng sẽ làm hoang mang người hâm mộ nước này.

FAM vì thế phải tiếp tục thể hiện sự nỗ lực và cố gắng níu kéo hy vọng mong manh, dù những phản ứng của họ cũng cho thấy, mọi thứ đã không còn kiểm soát trong tầm tay, trước những bằng chứng và sự kiên định của FIFA về án phạt 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".