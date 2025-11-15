Malaysia chưa bỏ ý định kháng cáo lên CAS, FAM khắc khoải chờ FIFA

Bóng đá Malaysia sống trong bất ổn

Chiều 14.11, quyền Chủ tịch FAM, ông Mohd Yusoff Mahadi, cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được văn bản chi tiết từ FIFA. Đối với FAM, đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để thiết lập hồ sơ, chuẩn bị thêm bằng chứng và kháng cáo lên CAS. FAM cho rằng việc theo đuổi vụ kiện đến cùng là để bảo vệ danh dự, đòi lại công bằng cho bóng đá Malaysia cũng như 7 cầu thủ đang nhận án cấm hoạt động bóng đá (3 trong số 7 cầu thủ này đã bị CLB chủ quản chấm dứt hợp đồng).

FAM cần biết chấp nhận, bỏ vòng loại Asian Cup 2027 để chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, cơ hội để FAM đảo ngược tình thế gần như không có. Thậm chí nhiều chuyên gia, quan chức Malaysia còn khuyên FAM nên chấp nhận hình phạt từ FIFA và bắt đầu xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Nguyên nhân là mọi bằng chứng mà FIFA nắm giữ trong tay đều quá rõ ràng. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã điều tra nhiều lần, trong khoảng thời gian dài (5 tháng, tính từ lúc bắt đầu điều tra đến hiện tại) và không thay đổi quyết định. Điều đó có nghĩa là văn bản xử phạt chi tiết mà FIFA gửi đến cho FAM (nếu có) cũng sẽ chẳng khác gì so với trước đây.

Ở chiều ngược lại, FAM không có thêm bằng chứng nào để chứng minh quá trình nhập tịch của mình là hợp lệ. Thậm chí đã có đến 3 giấy khai sinh gốc của ông bà cầu thủ bị rò rỉ. Dựa trên những giấy tờ đó, ông bà của Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca hoàn toàn không có gốc gác Malaysia, trái ngược hoàn toàn với hồ sơ mà FAM cung cấp với FIFA. Đó đều là những bằng chứng không thể chối cãi.

Việc kiện tụng lên CAS trong tình thế này được coi là hành động mang tính hình thức, câu giờ và nhằm xoa dịu dư luận trong nước. Đổi lại, FAM phải gánh chịu rủi ro khổng lồ: nếu thua kiện, CAS có thể không chỉ giữ nguyên án phạt mà còn tăng hình phạt nếu coi việc kháng cáo là hành động thách thức hệ thống luật pháp thể thao. Điều này có thể dẫn đến việc cấm bóng đá Malaysia tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian dài hơn, chưa kể đến chi phí kiện tụng khổng lồ là sự lãng phí tài nguyên đáng trách. Nếu điều này xảy ra, FAM tự tay phá tan giấc mơ World Cup. FIFA đang có ý định mở rộng quy mô World Cup 2030, nâng số đội tham dự lên đến con số 64. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ có thêm suất và cơ hội dự World Cup cho các đội Đông Nam Á như VN, Thái Lan, Malaysia cũng lớn hơn nhiều. Nhưng nếu đeo bám vụ kiện dai dẳng và bị cấm tham dự các giải quốc tế trong những năm tới, Malaysia sẽ cần thêm cả chục năm để trở lại.

Ngược lại, chấp nhận án phạt và bỏ cuộc là một quyết định đau đớn nhưng lại mang tính chiến lược hơn. Bằng cách không kiện CAS, FAM sẽ hạn chế được tổn thất và tránh được nguy cơ bị phạt nặng hơn. Lúc này, Malaysia nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 nhưng vẫn còn cơ hội tham dự những giải đấu khác. Tuy nhiên, việc thẳng thắn thừa nhận sai lầm sẽ giúp FAM nhanh chóng tái cơ cấu hệ thống quản lý, đặc biệt là quy trình nhập tịch, hướng tới sự minh bạch và sớm lấy lại niềm tin từ cộng đồng trong nước lẫn quốc tế.



