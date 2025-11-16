U.23 Malaysia ‘bất động’ trước SEA Games 33, đối thủ khác của U.23 Việt Nam nhận cú sốc

U.23 Việt Nam liên tiếp nhận tin vui trước SEA Games 33

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang tham dự giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc, với kết quả thắng đội U.23 Trung Quốc tỷ số 1-0 và thua đội U.23 Uzbekistan tỷ số 0-1. Trận cuối các học trò của HLV Kim Sang-sik (hiện do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt) sẽ gặp đội U.23 Hàn Quốc vào ngày 18.11.

HLV Kim Sang-sik đang cùng đội tuyển Việt Nam ở Vientiane (Lào), chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nước này vào lúc 19 giờ ngày 19.11 tại vòng loại Asian Cup 2027.

U.23 Việt Nam (giữa) đang thi đấu ở Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 33, liên tiếp nhận tin vui khi các đối thủ cạnh tranh đối mặt nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thông tin khác liên quan đến U.23 Việt Nam, khi đối thủ chính nằm cùng bảng B ở môn bóng đá nam SEA Games 33 là U.23 Malaysia đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Theo tiết lộ của HLV Nafuzi Zain trên kênh Astro Arena ngày 15.11: "U.23 Malaysia không thể tập trung chuẩn bị trong đợt FIFA Days tháng 11, giữa lúc hầu hết các đội trong khu vực đều tập trung và thi đấu các giải giao hữu cũng như các trận tập huấn. Đây là điều hết sức khó khăn cho chúng tôi".

Trong giai đoạn này, chỉ có đội tuyển Malaysia đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội Nepal (ngày 18.11) tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng HLV Cklamovski triệu tập hầu hết các cầu thủ kỳ cựu hoặc nhập tịch đủ điều kiện, chỉ có 3 cầu thủ trong độ tuổi còn được dự SEA Games là Ubaidullah Shamsul, Nooa Laine và Aliff Izwan. Do đó, coi như đội U.23 Malaysia đã bất động trong thời điểm hiện nay.

Ngoài việc không thể tập trung sớm để chuẩn bị cho SEA Games 33, U.23 Malaysia còn đối mặt khả năng vắng 2 cầu thủ chủ chốt khi giải diễn ra, đó là tiền đạo người gốc Scotland, Fergus Tierney và cả chân sút Aliff Izwan, do cả 2 có thể cùng các CLB lần lượt là Sabah FC và Selangor FC nếu giành quyền vào trận chung kết Cúp FA Malaysia diễn ra ngày 18.12.

"Tôi chỉ có thể cảm ơn ban tổ chức giải A1 Semi-Pro League (giải hạng 2, quy tụ nhiều cầu thủ trẻ Malaysia thi đấu trong nỗ lực cải cách cơ cấu của bóng đá nước này), đã ngừng thi đấu trong dịp này. Qua đó, giúp các cầu thủ có điều kiện nghỉ ngơi. Họ cũng có điều kiện một phần nào đó chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cầu thủ thi đấu ở giải Super League và vòng bán kết Cúp FA. Tôi hy vọng họ sẽ được các CLB giải phóng sớm hơn (vào cuối tháng 11), để có thêm thời gian chuẩn bị. Hiện nay chúng tôi đã không thể tập trung, vì vậy sẽ không có nhiều thời gian", HLV Nafuzi Zain chia sẻ với kênh Astro Arena.

U.23 Indonesia (áo đỏ) vừa nhận trận thua đậm trước U.23 Mali với tỷ số 0-3, trong khi U.23 Thái Lan (giữa) thắng U.23 Ấn Độ tỷ số 4-0 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cũng theo HLV Nafuzi Zain: "Trong 2 kỳ SEA Games trước, U.23 Malaysia đều thi đấu không thành công và đáng thất vọng. Giành HCV SEA Games là giấc mơ của chúng tôi. Cá nhân tôi cũng mơ về điều đó, nhưng con đường hiện nay quá gập ghềnh. Chúng tôi cần phải kiên trì và học hỏi từ những sai lầm trước đây. SEA Games 33 là cơ hội tốt nhất để chúng tôi chuộc lại những thất vọng trước đây".

Các đối thủ U.23 Việt Nam thể hiện ra sao?

Tại SEA Games 33, U.23 Malaysia nằm cùng bảng B với U.23 Việt Nam và U.23 Lào. Theo lịch thi đấu mới nhất, các trận ở bảng đấu này đều diễn ra tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân U.23 Lào gặp U.23 Việt Nam ngày 4.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 7.12; và trận cuối U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12. Các trận đều diễn ra cùng lúc 18 giờ 30.

Trong khi đó, 2 đối thủ chủ chốt ở cuộc đua cạnh tranh chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 với U.23 Việt Nam là U.23 Indonesia và đội chủ nhà U.23 Thái Lan cũng vừa có các trận tập huấn chạy đà.

Trong đó, U.23 Indonesia, đương kim HCV SEA Games, trong trận đấu với sự trở lại dẫn dắt của HLV kỳ cựu Indra Sjafri, đã nhận ngay thất bại choáng váng trước U.23 Mali với tỷ số 0-3 ngày 15.11. U.23 Indonesia còn tái đấu với U.23 Mali ngày 18.11.

Còn U.23 Thái Lan có trận thắng U.23 Ấn Độ với tỷ số 4-0 cùng ngày 15.11. Tương tự U.23 Indonesia, U.23 Thái Lan cũng sẽ tái đấu với U.23 Ấn Độ vào ngày 18.11, trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, U.23 Thái Lan nằm ở bảng A thi đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok, ra quân gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; kế đến là trận U.23 Campuchia gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và trận cuối U.23 Thái Lan gặp U.23 Campuchia ngày 11.12. Các trận bảng này đều diễn ra lúc 19 giờ.

Trong khi U.23 Indonesia nằm ở bảng C, thi đấu tại TP.Chiang Mai, gồm trận ra quân gặp U.23 Singapore ngày 5.12, gặp U.23 Philippines ngày 8.12 và gặp U.23 Myanmar ngày 12.12, đều trên sân 700th Anniversary.