HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà

Đánh giá về quá trình chuẩn bị cho trận đấu, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Không khí của đội hiện tại rất tốt. Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn thi đấu căng thẳng ở V-League, nhưng ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh hợp lý để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Lào. Toàn đội đang tập trung cao độ và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới”.

Trước câu hỏi về áp lực phải thắng thuyết phục, trung vệ đội tuyển Việt Nam khẳng định, toàn đội luôn hướng đến tinh thần chiến thắng nhưng không chủ quan. Anh nhấn mạnh: “Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì, nhưng đội tuyển Việt Nam luôn có mục tiêu giành chiến thắng. Các cầu thủ đều tập luyện hăng say, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của HLV. Ai được trao cơ hội cũng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. Nếu có chiến thắng đậm, đó chắc chắn là niềm vui cho tất cả, đặc biệt là người hâm mộ”.



Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày tập luyện tại Viêng Chăn trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 19.11. Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0.



Thầy Kim và người hâm mộ Ảnh: VFF Xuân Son có mặt tại Lào Ảnh: VFF Duy Mạnh và Hoàng Đức (trái) Ảnh: VFF Văn Lâm và Quang Vinh Đội trưởng Duy Mạnh ký tặng người hâm mộ

Nhưđã đưa tin, 9 giờ 35 ngày 15.11, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Lào. Đội đã đến nước bạn an toàn vào đầu giờ chiều.