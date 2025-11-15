Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà

Hạnh An
Hạnh An
15/11/2025 13:01 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Viêng Chăn, chuẩn bị cho trận lượt về tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp chủ nhà Lào.

Như Thanh Niên đã đưa tin, 9 giờ 35 ngày 15.11, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Lào. Đội đã đến nước bạn an toàn vào đầu giờ chiều.
Đánh giá về quá trình chuẩn bị cho trận đấu, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Không khí của đội hiện tại rất tốt. Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn thi đấu căng thẳng ở V-League, nhưng ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh hợp lý để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Lào. Toàn đội đang tập trung cao độ và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới”. 
Trước câu hỏi về áp lực phải thắng thuyết phục, trung vệ đội tuyển Việt Nam khẳng định, toàn đội luôn hướng đến tinh thần chiến thắng nhưng không chủ quan. Anh nhấn mạnh: “Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì, nhưng đội tuyển Việt Nam luôn có mục tiêu giành chiến thắng. Các cầu thủ đều tập luyện hăng say, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của HLV. Ai được trao cơ hội cũng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. Nếu có chiến thắng đậm, đó chắc chắn là niềm vui cho tất cả, đặc biệt là người hâm mộ”.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày tập luyện tại Viêng Chăn trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 19.11. Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0.



HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 1.

Thầy Kim và người hâm mộ

Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 2.

Xuân Son có mặt tại Lào

Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 3.

Duy Mạnh và Hoàng Đức (trái)

Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 4.

Văn Lâm và Quang Vinh

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 5.

Đội trưởng Duy Mạnh ký tặng người hâm mộ

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 6.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 7.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam đã đến Lào an toàn, không chủ quan khi đấu chủ nhà- Ảnh 8.

