Quế Ngọc Hải bất ngờ chia tay đội Thanh Hóa, chọn Đà Nẵng làm bến đỗ mới?

Sau một quãng thời gian ngắn gắn bó cùng đội bóng xứ Thanh, trung vệ Quế Ngọc Hải bất ngờ nói lời chia tay CLB Thanh Hóa. Bến đỗ mới của anh có thể là đội Đà Nẵng.

Trước mùa giải 2025-2026, Quế Ngọc Hải đã chính thức gia nhập Thanh Hóa với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, sau khi chia tay CLB Bình Dương.

Ngọc Hải không gắn bó lâu dài tại Thanh Hóa Ảnh: CLB

Sự xuất hiện của trung vệ quê Nghệ An được đánh giá là cú “bắt bài” quan trọng cho ban huấn luyện xứ Thanh, đặc biệt dưới thời HLV Choi Won-kwon, người trước đây từng làm việc cùng anh ở đội tuyển Việt Nam, Việc Quế Ngọc Hải ra đi khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây được coi là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của anh — theo kế hoạch ban đầu, hợp đồng ba năm sẽ gắn bó anh với Thanh Hóa đến tuổi 35.

Ngọc Hải sẽ đầu quân cho Đà Nẵng

Dù không công khai chi tiết lý do, giới thạo tin cho rằng đây hoàn toàn không phải do mâu thuẫn nội bộ mà vì kế hoạch của đội bóng xứ Thanh có một số thay đổi, khiến vị đội trưởng kỳ cựu cảm thấy khó tìm được vai trò như mong đợi.

Đội Thanh Hóa đang lao đao kể từ đầu mùa 2025 – 2026 đến giờ. Đội đang đứng ở thứ hạng thấp tại V-League và thậm chí có nguy cơ đua trụ hạng. Vì một số lý do khác nhau mà tài chính của đội cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Quế Ngọc Hải có thể sẽ đầu quân cho CLB Đà Nẵng, đội bóng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn tại V-League.