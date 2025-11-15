Cúp C1 châu Á, HLV đội Singapore: 'CLB nữ TP.HCM chơi nhanh và trực diện’, thầy Huỳnh Như nói gì?

Ở lượt trận thứ hai bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TP.HCM chạm trán Lion City Sailors FC (Singapore) trên sân Thống Nhất vào 19 giờ ngày 16.11. Trước đó trong ngày ra quân hôm 13.11, Huỳnh Như và các đồng đội thắng kịch tính 1-0 khi đối đầu Stallion Laguna FC (Philippines), còn Lion City Sailors FC thua Melbourne City (Úc) với tỷ số đậm 0-5.

"CLB nữ TP.HCM có thể lực tốt, chơi nhanh và trực diện"

Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra ngày 15.11, HLV trưởng Lion City Sailors FC - bà Yeong Sheau Shyan: "Sau lượt trận đầu tiên, bầu không khí của toàn đội hiện rất tích cực, các cầu thủ tập trung và hồi phục nhanh. Đối với Lion City Sailors FC, chúng tôi luôn tập trung giải quyết từng trận đấu một, vì ở giải này đội nào cũng rất mạnh. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích đối thủ, rồi từ đó đưa ra phương án phù hợp để đối phó, đồng thời phát huy điểm mạnh của đội. Với chúng tôi, việc đi tiếp ở giải đấu này không phải là trọng tâm, điều quan trọng nhất là tập trung vào từng trận".

Về đối thủ CLB nữ TP.HCM, HLV Yeong Sheau Shyan nhận định: "CLB nữ TP.HCM là đội bóng mạnh, có thể lực tốt và lối chơi cường độ cao. Các cầu thủ CLB nữ TP.HCM thường chơi trực diện. Dựa vào những phân tích này, chúng tôi sẽ có chiến thuật hợp lý trước lối chơi nhanh của đội chủ nhà".

HLV trưởng Lion City Sailors FC - bà Yeong Sheau Shyan (thứ hai từ trái qua) và HLV của CLB nữ TP.HCM Nguyễn Hồng Phẩm (thứ hai từ phải qua) trong buổi họp báo trước trận đấu

ẢNH: GIANG LÊ

Thủ môn đội Lion City Sailors - Izairida Shakira chia sẻ: "Sau trận thua ở lượt trận đầu, chúng tôi khá thất vọng. Tuy nhiên, Melbourne City là đội rất mạnh và đã thi đấu nhiều giải lớn. Chúng tôi đã biết trước là trận ra quân sẽ khó khăn. Và lúc này, chúng tôi đã lấy lại trạng thái và sẽ duy trì sự tập trung cho 2 trận tiếp theo, trước mắt là trận gặp CLB nữ TP.HCM. Theo tôi, hàng tấn công của CLB nữ TP.HCM có nhiều cầu thủ giỏi, nên tôi cần sẵn sàng cho mọi tình huống trên sân".

Về phía CLB nữ TP.HCM, HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và từng trận đấu. Do đó, CLB nữ TP.HCM sẽ thi đấu với sự nỗ lực quyết tâm cao nhất mỗi khi ra sân, trận nào cũng vậy. Về thực lực, đối thủ nào ở bảng A cũng mạnh".

Lion City Sailors FC dù để thua đậm 0-5 ở trận ra quân, nhưng HLV Hồng Phẩm bày tỏ quan ngại rằng CLB nữ TP.HCM sẽ đối mặt với khó khăn lớn. "Thông thường, trận đầu tiên luôn khó khăn với mọi đội bóng. Nhưng theo tôi, những đội nhận thất bại ở trận đầu tiên, thường sẽ trở lại mạnh mẽ hơn rất nhiều ở trận thứ hai. Điều này CLB nữ TP.HCM đã từng gặp ở vòng bảng mùa giải trước", ông Phẩm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cũng cho biết Huỳnh Như và các đồng đội hiện đảm bảo về thể trạng, có thể ra sân ở lượt trận thứ hai gặp Lion City Sailors FC.