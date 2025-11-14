Nhận diện sức mạnh đối thủ tiếp theo của CLB nữ TP.HCM tại giải châu Á, trận phát trên K+

Trên sân nhà Thống Nhất hôm 13.11, các cô gái của CLB TP.HCM đã giành thắng lợi ở trận ra quân bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026. Thầy trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm gặp không ít khó khăn trước dàn cầu thủ cao to của Stallion Laguna FC (Philippines), nhưng đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Huỳnh Như biết cách tỏa sáng đúng lúc với cú sút phạt trực tiếp thành bàn, mang về 3 điểm quan trọng cho CLB nữ TP.HCM trong ngày thi đấu mở màn ở giải châu lục.

CLB nữ TP.HCM hiện xếp nhì bảng A

Trận thắng ra quân giúp CLB nữ TP.HCM (3 điểm, hiệu số +1) xếp thứ nhì ở bảng A sau lượt trận đầu tiên. Ở màn so tài còn lại của bảng A, đương kim á quân Melbourne City (Úc) đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng thắng Lion City Saliloers (Singapore) với tỷ số 5-0. Với kết quả này, Melbourne City tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +5.

Đối thủ tiếp theo của CLB nữ TP.HCM ở bảng A là Lion City Sailors. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Thống Nhất.

Huỳnh Như (9) ghi bàn duy nhất giúp CLB nữ TP.HCM thắng trận ra quân Cúp C1 nữ châu Á ẢNH: KHẢ HÒA

Trên lý thuyết, Lion City Sailors bị đánh giá thấp nhất ở bảng A. Tuy nhiên, CLB nữ TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước đại diện của bóng đá Singapore. Lion City Sailors để thua đậm 0-5 ở trận ra quân, nhưng thất bại này không nói lên điều gì, bởi Melbourne City là đội bóng có đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của bảng A.

Lực lượng của Lion City Sailors có những ngoại binh nổi bật như Wang Jia Xin, Zhang Qiao Ling (Trung Quốc), Eri Kitagawa, Ami Takeuchi, Hikaru Shibusawa (Nhật Bản), Rivka Ramji (Ấn Độ).

Lion City Sailors FC thua đậm 0-5 trước Melbourne City ở trận mở màn ẢNH: VFF

Mục tiêu của CLB nữ TP.HCM khi đối đầu với Lion City Sailors chắc chắn vẫn là 3 điểm. Huỳnh Như và các đồng đội cần phải tích lũy điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối cùng gặp đại diện của bóng đá nữ Úc.

Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 có 12 đội tranh tài, chia đều vào 3 bảng. Theo thể thức thi đấu, các đội đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Ở mùa giải 2024-2025 (lần đầu tổ chức), CLB nữ TP.HCM đã tạo cột mốc lịch sử khi vào đến bán kết giải đấu châu lục.