Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' có HLV ngoại, chi hơn nửa tỉ đồng giải sinh viên

HLV ngoại cùng kinh nghiệm 2 trợ lý tuyển thủ Đồng Tháp sẽ tạo sức bật cho đội bóng đại diện Tây Nam bộ

Trong số các đội bóng phía nam giành chiến thắng qua vòng loại giải sinh viên toàn quốc 2025 giành quyền đi Hà Nội tham dự VCK, đội bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp là một hiện tượng đáng chú ý nhất. Không chỉ tạo thành tích ấn tượng khi vượt qua các đội cùng khu vực bằng những trận thắng thuyết phục, mà Trường ĐH Đồng Tháp còn "chơi lớn" với sự đầu tư mạnh mẽ cho đội bóng bay ra thủ đô. Ban giám hiệu trường đã quyết định dành hơn nửa tỉ đồng để trang bị đầy đủ cho đội bóng từ áo khoác trình diễn, áo chống lạnh, dụng cụ y tế, thuốc men, bố trí ăn ở phù hợp, chi phí tiêu vặt và cho toàn đội 30 thành viên bay từ Cần Thơ vào ngày 15.11.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp nhấn mạnh: "Là 1 trong 2 đại diện Tây Nam bộ có mặt ở VCK, chúng tôi xác định đây là cơ hội giáo dục và rèn luyện thể chất, nâng tầm khả năng của đội bóng và thương hiệu của nhà trường một cách tốt nhất. Thế nên Ban giám hiệu đã tập trung đầu tư, tạo điều kiện về mọi mặt để toàn đội yên tâm lên đường, cống hiến những pha bóng hay đẹp với tinh thần fairplay, vừa phục vụ tốt khán giả sinh viên, vừa góp phần mang lại thêm hình ảnh tích cực nhất cho giải đấu. Chúng tôi không đặt mục tiêu quá cao, nhưng sẽ phấn đấu từng trận và sẽ nỗ lực để gây bất ngờ cho các đối thủ".

Hiệu trưởng Hồ Văn Thống (phải) trao thưởng động viên cho BHL và đội trưởng đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Để có thể gây sốc tại VCK, điểm mạnh nhất của đội Trường ĐH Đồng Tháp chính là đội duy nhất có HLV ngoại. Đó là ông Joao Pedro, người Bồ Đào Nha, một trong những HLV có cá tính, xuất hiện khoảng gần 1 năm nay và âm thầm mang lại những chuyển biến mạnh mẽ cho đội bóng. Từ khi mới chân ướt chân ráo đến Đồng Tháp, chưa hiểu nhiều về bóng đá học đường và gặp ngay 3 trận hòa không bàn thắng ở vòng loại giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam hồi đầu năm 2025.

HLV Joao Pedro phát biểu bày tỏ quyết tâm ở VCK ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn bằng nỗ lực học hỏi và quyết tâm mang những kiến thức từ một nền bóng đá tiên tiến áp dụng vào trường học, cộng với chịu khó học thêm bằng A HLV chuyên nghiệp do VFF tổ chức, ông Joao Pedro đã giúp đội bóng đá "lột xác". 2 giải đấu gồm Cúp Trường ĐH Đồng Tháp hồi tháng 7 và vòng loại khu vực miền Nam hồi cuối tháng 10 đã cho thấy đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp tiến bộ từng ngày khác hẳn những gì đã thể hiện hơn 9 tháng trước.

Cầu thủ đội Trường ĐH Đồng Tháp quyết gây sốc ở VCK ẢNH: KHẢ HÒA

Tự tin, khát khao, đội Trường ĐH Đồng Tháp quyết chinh phục VCK ẢNH: KHẢ HÒA

Không dừng lại ở đó được sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp, đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp có 2 trợ lý HLV đều là các cựu danh thủ Đồng Tháp trước đây. Đó là Nguyễn Văn Mộc và Nguyễn Văn Hậu. Văn Mộc sinh năm 1987 đá cùng thời với Phan Thanh Bình, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Văn Ngân, vừa dẫn dắt đội học sinh Đồng Tháp vô địch giải Hội khỏe Phù Đổng tại Hải Phòng. Còn Văn Hậu là hậu vệ trái từng được HLV Toshiya Miura gọi vào đội U.23 Việt Nam vào năm 2014 nhưng do chấn thương không được thi đấu SEA Games.

Phó chủ tịch LĐBĐ Đồng Tháp Nguyễn Văn Đệ động viên đội bóng trước lúc lên đường ẢNH: KHẢ HÒA

Sự xuất hiện của bộ đôi trợ lý này đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu, hỗ trợ nhiều về công tác chỉ đạo đấu pháp... kịp thời hỗ trợ cho HLV Joao Pedro có những điều chỉnh cần thiết trước và trong trận đấu.

Ông Vương Thanh Trung, Tổng thư ký LĐBĐ Đồng Tháp nhận xét: "Một đội bóng sinh viên nhưng được đầu tư chất chuyên nghiệp của các cựu cầu thủ nổi tiếng một thời, chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sức bật cho đội bóng. Cả Văn Mộc và Văn Hậu đều là những người thầy tâm huyết trưởng thành từ cầu thủ giỏi nên sẽ truyền đạt tốt cho sinh viên".

2 cựu tuyển thủ Đồng Tháp Văn Hậu (4) và Văn Mộc (11, hàng trước, thứ 2 từ bên trái) là bộ đôi trợ lý HLV đội Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: NVCC

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, sự đầu tư có chiều sâu và một khát khao khẳng định tầm vóc mới của mình, đội bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp hứa hẹn sẽ sát cánh cùng các đội bóng có truyền thống ở phía nam như Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM... quyết tâm tạo nên một diện mạo mới ở VCK.