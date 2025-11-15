Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam ‘dậy sớm để thành công’: Sang Lào, quyết giành chiến thắng

Xuân Son nhanh chóng cất đồ vào xe chở hàng, chờ đợi HLV trưởng Kim Sang-sik và các đồng đội. Xuân Son không háo hức sao được khi anh đứng trước cơ hội được thi đấu trở lại, kể từ lần dang dở hồi đầu tháng 1.2025 tại chung kết AFF Cup 2024 thắng người Thái.

Hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Cao Pendant Quang Vinh

Đội tuyển Việt Nam sang Lào

Xuân Son sung sức

Xuân Son coi lần trở lại đội tuyển Việt Nam lần này là khởi đầu cho một hành trình mới của sự nghiệp. “Tôi đã sẵn sàng 200%”, Xuân Son tự tin nói. Các bác sĩ hay người có chuyên môn cũng tin tưởng khả năng ra sân của Xuân Son trước đội tuyển Lào. Thậm chí, chuyên gia y sinh Lê Tuệ Đăng còn tin rằng Son đủ sức để đá chính và chơi 60-75 phút. Đó hiển nhiên là một tín hiệu rất tích cực và đáng chờ đợi từ phía tiền đạo nhập tịch sinh năm 1997.

Đội phó Hoàng Đức và bạn thân Tiến Linh

Do dậy khá sớm và cũng xuống xe trước thời điểm thông báo nên Xuân Son phải chờ hơi lâu một chút thầy Kim và các đồng đội. Anh nhanh chóng chạy lên xe để nạp nhanh một giấc.

Đây cũng là lúc mà các đồng đội của anh và HLV Kim tại đội tuyển Việt Nam bắt đầu xuống xe theo quy định. Một hình ảnh khác thể hiện sự kỷ luật tại đội tuyển Việt Nam.

Các trợ lý sẽ đứng thành một hàng quanh xe. Các cầu thủ sẽ thực hiện việc bắt tay, chào buổi sáng với những người thầy đồng hành với mình trước khi lên xe. Hành động này diễn ra thường nhật như thói quen ở “Những chiến binh sao vàng”. Nhưng với người hâm mộ, khoảnh khắc này cũng là một lát cắt thú vị ít thấy trên tivi đối với đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa đội chủ nhà Lào và Việt Nam diễn ra vào 19 giờ ngày 19.11 trên sân quốc gia Lào. Lượt đi, Việt Nam thắng Lào 5-0 nhờ các bàn thắng của Châu Ngọc Quang, Văn Vĩ (2 bàn), Hai Long và Quang Hải.